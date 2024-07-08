https://ria.ru/20240708/tseny-1958239315.html

Новак поручил Минэнерго и ФАС следить за ценами на топливо на АЗС

Новак поручил Минэнерго и ФАС следить за ценами на топливо на АЗС - РИА Новости, 08.07.2024

Новак поручил Минэнерго и ФАС следить за ценами на топливо на АЗС

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:52

2024-07-08T14:52

2024-07-08T15:14

экономика

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

александр новак

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности переработки, для того чтобы цены на топливо не росли темпами выше инфляции, сообщила пресс-служба правительства.Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием руководителей и представителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минфина РФ, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), нефтяных компаний и депутатов Государственной Думы."Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности переработки для недопущения роста цен выше инфляции", - говорится в сообщении.При этом отмечается, что сейчас в сезон высокого спроса цены на бензин и дизель на заправках растут ниже инфляции.

https://ria.ru/20240708/toplivo-1958245566.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), александр новак