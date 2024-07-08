https://ria.ru/20240708/tseny-1958239315.html
Новак поручил Минэнерго и ФАС следить за ценами на топливо на АЗС
Новак поручил Минэнерго и ФАС следить за ценами на топливо на АЗС - РИА Новости, 08.07.2024
Новак поручил Минэнерго и ФАС следить за ценами на топливо на АЗС
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:52
2024-07-08T14:52
2024-07-08T15:14
экономика
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
александр новак
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности переработки, для того чтобы цены на топливо не росли темпами выше инфляции, сообщила пресс-служба правительства.Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием руководителей и представителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минфина РФ, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), нефтяных компаний и депутатов Государственной Думы."Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности переработки для недопущения роста цен выше инфляции", - говорится в сообщении.При этом отмечается, что сейчас в сезон высокого спроса цены на бензин и дизель на заправках растут ниже инфляции.
https://ria.ru/20240708/toplivo-1958245566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), александр новак
Экономика, Цены на нефть, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Александр Новак
Новак поручил Минэнерго и ФАС следить за ценами на топливо на АЗС
Новак поручил отслеживать цены на топливо на АЗС и маржинальность переработки