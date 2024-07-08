https://ria.ru/20240708/toplivo-1958245566.html
Новак поручил контролировать поставки топлива в регионы по железной дороге
Новак поручил контролировать поставки топлива в регионы по железной дороге - РИА Новости, 08.07.2024
Новак поручил контролировать поставки топлива в регионы по железной дороге
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проконтролировать своевременные поставки топлива в регионы России по железной дороге, а также проработать вопрос... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:08
2024-07-08T15:08
2024-07-08T15:17
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проконтролировать своевременные поставки топлива в регионы России по железной дороге, а также проработать вопрос обеспечения нефтекомпаний парком цистерн, сообщил кабмин. Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием руководителей и представителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минфина РФ, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), нефтяных компаний и депутатов Государственной Думы. "Вице-премьер также поручил держать на контроле своевременные поставки топлива в регионы по железной дороге в соответствии с графиком и проработать вопросы обеспечения нефтяных компаний парком цистерн", - говорится в сообщении правительства.
https://ria.ru/20240708/tseny-1958239315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Новак поручил контролировать поставки топлива в регионы по железной дороге
Новак поручил контролировать своевременные поставки топлива по ж/д в регионы