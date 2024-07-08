https://ria.ru/20240708/toplivo-1958245566.html

Новак поручил контролировать поставки топлива в регионы по железной дороге

Новак поручил контролировать поставки топлива в регионы по железной дороге - РИА Новости, 08.07.2024

Новак поручил контролировать поставки топлива в регионы по железной дороге

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проконтролировать своевременные поставки топлива в регионы России по железной дороге, а также проработать вопрос... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:08

2024-07-08T15:08

2024-07-08T15:17

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проконтролировать своевременные поставки топлива в регионы России по железной дороге, а также проработать вопрос обеспечения нефтекомпаний парком цистерн, сообщил кабмин. Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием руководителей и представителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минфина РФ, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), нефтяных компаний и депутатов Государственной Думы. "Вице-премьер также поручил держать на контроле своевременные поставки топлива в регионы по железной дороге в соответствии с графиком и проработать вопросы обеспечения нефтяных компаний парком цистерн", - говорится в сообщении правительства.

https://ria.ru/20240708/tseny-1958239315.html

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Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)