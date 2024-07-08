https://ria.ru/20240708/synovja-1958181642.html

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана вышли на свободу

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана вышли на свободу - РИА Новости, 08.07.2024

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана вышли на свободу

Все сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова вышли на свободу после административного ареста, сообщил председатель общественной... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:36

2024-07-08T11:36

2024-07-08T13:31

происшествия

сергокалинский район

дербент

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

МАХАЧКАЛА, 8 июл — РИА Новости. Все сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова вышли на свободу после административного ареста, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале. "Все сыновья экс-главы Сергокалинского района М. Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту, уже освобождены", — написал он.Хадулаев уточнил РИА Новости, что один из сыновей вышел на свободу раньше, остальные — в понедельник.Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил 26 июня, что в Махачкале арестовали по меньшей мере пятерых сыновей Магомеда Омарова по статье о мелком хулиганстве. Руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева уточнила РИА Новости, что два суда в Махачкале признали шестерых Омаровых с отчеством "Магомедович" виновными "в совершении административного правонарушения", и им назначены аресты сроком от двух до 13 дней.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман.Омаров-старший ранее также отбыл десять суток административного ареста за мелкое хулиганство, но затем его повторно задержали в собственном доме в селе Сергокала. Как сообщил источник РИА Новости в силовых структурах, его подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.

https://ria.ru/20240705/terakt-1957543279.html

https://ria.ru/20240701/dagestan-1956680184.html

https://ria.ru/20240626/terakt-1955721111.html

сергокалинский район

дербент

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сергокалинский район, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале