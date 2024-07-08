Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана вышли на свободу
Сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана освободили после ареста
Полицейский. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 8 июл — РИА Новости. Все сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова вышли на свободу после административного ареста, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
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"Все сыновья экс-главы Сергокалинского района М. Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту, уже освобождены", — написал он.
Хадулаев уточнил РИА Новости, что один из сыновей вышел на свободу раньше, остальные — в понедельник.
Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил 26 июня, что в Махачкале арестовали по меньшей мере пятерых сыновей Магомеда Омарова по статье о мелком хулиганстве. Руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева уточнила РИА Новости, что два суда в Махачкале признали шестерых Омаровых с отчеством "Магомедович" виновными "в совершении административного правонарушения", и им назначены аресты сроком от двух до 13 дней.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман.
Омаров-старший ранее также отбыл десять суток административного ареста за мелкое хулиганство, но затем его повторно задержали в собственном доме в селе Сергокала. Как сообщил источник РИА Новости в силовых структурах, его подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.