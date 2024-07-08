https://ria.ru/20240708/svetofory-1958263334.html

Более 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала года

Более 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 08.07.2024

Более 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала года

Более 40 светофоров отремонтировали дорожные службы с начала года в Подмосковье, работы выполнили более чем на 30 дорогах для снижения аварийности, сообщает... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:44

2024-07-08T15:44

2024-07-08T15:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

серпухов

люберцы

алексей гержик

мосавтодор

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Более 40 светофоров отремонтировали дорожные службы с начала года в Подмосковье, работы выполнили более чем на 30 дорогах для снижения аварийности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Светофорные объекты – одни из элементов регулирования движения, и чтобы поддерживать их функциональность дорожные службы ежегодно проверяют исправность и при необходимости проводят ремонтные работы. На сегодняшний день специалисты "Мосавтодора" заменили старое оборудование больше 40 светофоров в 20 городских округах", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что также планируется модернизировать еще 40 светофоров. После ремонта ряд светофоров получит удаленное управление и возможность работы в координации. Наибольший объем работ выполнили в Серпухове, Люберцах, Шатуре, Одинцовском и Раменском округах.

https://ria.ru/20240307/svetofor-1931748554.html

московская область (подмосковье)

серпухов

люберцы

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), серпухов, люберцы, алексей гержик, мосавтодор