https://ria.ru/20240708/svetofory-1958263334.html
Более 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала года
Более 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 08.07.2024
Более 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала года
Более 40 светофоров отремонтировали дорожные службы с начала года в Подмосковье, работы выполнили более чем на 30 дорогах для снижения аварийности, сообщает... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:44
2024-07-08T15:44
2024-07-08T15:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
серпухов
люберцы
алексей гержик
мосавтодор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958262787_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_6e4836cc7c93e882120aa976289f0717.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Более 40 светофоров отремонтировали дорожные службы с начала года в Подмосковье, работы выполнили более чем на 30 дорогах для снижения аварийности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Светофорные объекты – одни из элементов регулирования движения, и чтобы поддерживать их функциональность дорожные службы ежегодно проверяют исправность и при необходимости проводят ремонтные работы. На сегодняшний день специалисты "Мосавтодора" заменили старое оборудование больше 40 светофоров в 20 городских округах", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что также планируется модернизировать еще 40 светофоров. После ремонта ряд светофоров получит удаленное управление и возможность работы в координации. Наибольший объем работ выполнили в Серпухове, Люберцах, Шатуре, Одинцовском и Раменском округах.
https://ria.ru/20240307/svetofor-1931748554.html
московская область (подмосковье)
серпухов
люберцы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958262787_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_10ac68db7fa97a76eef292be9a2057f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), серпухов, люберцы, алексей гержик, мосавтодор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Люберцы, Алексей Гержик, Мосавтодор