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Более 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 08.07.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:44 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/svetofory-1958263334.html
Более 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала года
Более 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 08.07.2024
Более 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала года
Более 40 светофоров отремонтировали дорожные службы с начала года в Подмосковье, работы выполнили более чем на 30 дорогах для снижения аварийности, сообщает... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:44
2024-07-08T15:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
серпухов
люберцы
алексей гержик
мосавтодор
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Более 40 светофоров отремонтировали дорожные службы с начала года в Подмосковье, работы выполнили более чем на 30 дорогах для снижения аварийности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Светофорные объекты – одни из элементов регулирования движения, и чтобы поддерживать их функциональность дорожные службы ежегодно проверяют исправность и при необходимости проводят ремонтные работы. На сегодняшний день специалисты "Мосавтодора" заменили старое оборудование больше 40 светофоров в 20 городских округах", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что также планируется модернизировать еще 40 светофоров. После ремонта ряд светофоров получит удаленное управление и возможность работы в координации. Наибольший объем работ выполнили в Серпухове, Люберцах, Шатуре, Одинцовском и Раменском округах.
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московская область (подмосковье), серпухов, люберцы, алексей гержик, мосавтодор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Люберцы, Алексей Гержик, Мосавтодор

Более 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкНовый светофор
Новый светофор - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Новый светофор
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Более 40 светофоров отремонтировали дорожные службы с начала года в Подмосковье, работы выполнили более чем на 30 дорогах для снижения аварийности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Светофорные объекты – одни из элементов регулирования движения, и чтобы поддерживать их функциональность дорожные службы ежегодно проверяют исправность и при необходимости проводят ремонтные работы. На сегодняшний день специалисты "Мосавтодора" заменили старое оборудование больше 40 светофоров в 20 городских округах", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что также планируется модернизировать еще 40 светофоров. После ремонта ряд светофоров получит удаленное управление и возможность работы в координации.
Наибольший объем работ выполнили в Серпухове, Люберцах, Шатуре, Одинцовском и Раменском округах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СерпуховЛюберцыАлексей ГержикМосавтодор
 
 
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