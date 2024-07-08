https://ria.ru/20240708/strela-10-1958121425.html

Зенитчики прикрыли артиллерийские позиции от БПЛА под Авдеевкой

Зенитчики прикрыли артиллерийские позиции от БПЛА под Авдеевкой - РИА Новости, 08.07.2024

Зенитчики прикрыли артиллерийские позиции от БПЛА под Авдеевкой

Зенитчики группировки войск "Центр" с помощью ЗРК "Стрела-10" прикрывают артиллерийские позиции ВС РФ от беспилотников ВСУ на авдеевском участке фронта,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T05:17

2024-07-08T05:17

2024-07-08T05:38

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg

ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Центр" с помощью ЗРК "Стрела-10" прикрывают артиллерийские позиции ВС РФ от беспилотников ВСУ на авдеевском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" обеспечил воздушное прикрытие артиллерийских позиций, уничтожив вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что в ходе мониторинга воздушного пространства зенитчики обнаружили БПЛА самолетного типа, предназначенный для выявления огневых позиций артиллерийских орудий ВС РФ для их дальнейшего уничтожения. "После определения направления и азимута на летящий объект российские военнослужащие попытались сбить его огнем из 7,62-миллиметрового пулемета Калашникова. Большая высота полета разведывательного дрона не позволила военнослужащим поразить цель. После чего расчет привел комплекс в боевую готовность, вывел его на огневой рубеж и после захвата цели в визир произвел пуск ракеты, уничтожив вражескую воздушную цель на безопасном расстоянии", - отметили в ведомстве. В ведомстве добавили, что ВСУ активно применяют разведывательные БПЛА, поэтому военнослужащие постоянно меняют огневые позиции, не позволяя противнику обнаружить боевые машины. "Своевременную доставку ракет и боеприпасов на огневые позиции расчетам ПВО обеспечивают в круглосуточном режиме подразделения материально-технического обеспечения группировки", - добавили в МО.

https://ria.ru/20240708/razdolovka-1958120294.html

https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины