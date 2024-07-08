https://ria.ru/20240708/starovojt-1958346815.html

Старовойт назвал строительство ВСМ новой эрой развития России

Старовойт назвал строительство ВСМ новой эрой развития России - РИА Новости, 08.07.2024

Старовойт назвал строительство ВСМ новой эрой развития России

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом является новой эрой развития России, заявил министр транспорта РФ... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:40

2024-07-08T19:40

2024-07-08T19:40

экономика

технологии

россия

москва

санкт-петербург

роман старовойт

михаил мишустин

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945887168_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_475f67ef5d0502c60e11c72102089dcc.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом является новой эрой развития России, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Правительством России по поручению президента проведена огромная работа, результатом которой стало подписание концессионного соглашения о строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. ВСМ – это не только новый этап развития нашего транспорта, это новая страница высокотехнологичного развития многих отраслей страны, а значит и новая эра развития всей России. А участок Москва – Санкт-Петербург – только первый на разветвленной сети высокоскоростного движения", – отметил министр, чьи слова приводят в сообщении на сайте Росжелдора. Старовойт добавил, что проект ВСМ имеет высокую социально-экономическую значимость, будет способствовать росту деловой активности и туризма. Кроме того в рамках строительства будут обкатываться новые технологии, важные с точки зрения импортозамещения и обеспечения независимости от иностранных поставщиков. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург подписано. В Росжелдоре отметили, что концессионное соглашение заключено между ведомством и ООО "ВСМ Две Столицы". Соглашение, в котором Росжелдор выступает концедентом, рассчитано на 40 лет. Концессионер – ООО "ВСМ Две столицы" – будет вести строительство магистрали за счет собственных и заемных средств, получит права владения и использования инфраструктурой. Согласно распоряжению правительства РФ об утверждении основных условий концессионного соглашения по ВСМ, планируется инвестировать в проект через облигации "ВСМ Две Столицы" на 300 миллиардов рублей со сроком обращения бумаг 25 лет. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

https://ria.ru/20240606/vsm-1950898748.html

https://ria.ru/20240226/vsm-1929461021.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт, михаил мишустин, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), высокоскоростная магистраль