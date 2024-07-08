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Старовойт назвал строительство ВСМ новой эрой развития России - РИА Новости, 08.07.2024
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19:40 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/starovojt-1958346815.html
Старовойт назвал строительство ВСМ новой эрой развития России
Старовойт назвал строительство ВСМ новой эрой развития России - РИА Новости, 08.07.2024
Старовойт назвал строительство ВСМ новой эрой развития России
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом является новой эрой развития России, заявил министр транспорта РФ... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:40
2024-07-08T19:40
экономика
технологии
россия
москва
санкт-петербург
роман старовойт
михаил мишустин
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом является новой эрой развития России, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Правительством России по поручению президента проведена огромная работа, результатом которой стало подписание концессионного соглашения о строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. ВСМ – это не только новый этап развития нашего транспорта, это новая страница высокотехнологичного развития многих отраслей страны, а значит и новая эра развития всей России. А участок Москва – Санкт-Петербург – только первый на разветвленной сети высокоскоростного движения", – отметил министр, чьи слова приводят в сообщении на сайте Росжелдора. Старовойт добавил, что проект ВСМ имеет высокую социально-экономическую значимость, будет способствовать росту деловой активности и туризма. Кроме того в рамках строительства будут обкатываться новые технологии, важные с точки зрения импортозамещения и обеспечения независимости от иностранных поставщиков. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург подписано. В Росжелдоре отметили, что концессионное соглашение заключено между ведомством и ООО "ВСМ Две Столицы". Соглашение, в котором Росжелдор выступает концедентом, рассчитано на 40 лет. Концессионер – ООО "ВСМ Две столицы" – будет вести строительство магистрали за счет собственных и заемных средств, получит права владения и использования инфраструктурой. Согласно распоряжению правительства РФ об утверждении основных условий концессионного соглашения по ВСМ, планируется инвестировать в проект через облигации "ВСМ Две Столицы" на 300 миллиардов рублей со сроком обращения бумаг 25 лет. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20240606/vsm-1950898748.html
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экономика, технологии, россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт, михаил мишустин, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), высокоскоростная магистраль
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Роман Старовойт, Михаил Мишустин, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Высокоскоростная магистраль
Старовойт назвал строительство ВСМ новой эрой развития России

Глава Минтранса Старовойт назвал строительство ВСМ новой эрой развития России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк Роман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Роман Старовойт . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом является новой эрой развития России, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«
"Правительством России по поручению президента проведена огромная работа, результатом которой стало подписание концессионного соглашения о строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. ВСМ – это не только новый этап развития нашего транспорта, это новая страница высокотехнологичного развития многих отраслей страны, а значит и новая эра развития всей России. А участок Москва – Санкт-Петербург – только первый на разветвленной сети высокоскоростного движения", – отметил министр, чьи слова приводят в сообщении на сайте Росжелдора.
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6 июня, 10:03
Старовойт добавил, что проект ВСМ имеет высокую социально-экономическую значимость, будет способствовать росту деловой активности и туризма. Кроме того в рамках строительства будут обкатываться новые технологии, важные с точки зрения импортозамещения и обеспечения независимости от иностранных поставщиков.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург подписано. В Росжелдоре отметили, что концессионное соглашение заключено между ведомством и ООО "ВСМ Две Столицы". Соглашение, в котором Росжелдор выступает концедентом, рассчитано на 40 лет. Концессионер – ООО "ВСМ Две столицы" – будет вести строительство магистрали за счет собственных и заемных средств, получит права владения и использования инфраструктурой.
Согласно распоряжению правительства РФ об утверждении основных условий концессионного соглашения по ВСМ, планируется инвестировать в проект через облигации "ВСМ Две Столицы" на 300 миллиардов рублей со сроком обращения бумаг 25 лет.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Силуанов предложил создавать проекты, аналогичные ВСМ Москва — Петербург
26 февраля, 07:44
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваСанкт-ПетербургРоман СтаровойтМихаил МишустинФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)Высокоскоростная магистраль
 
 
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