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Помощь Запада Украине уменьшится при любом исходе выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
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13:40 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/ssha-1958219735.html
Помощь Запада Украине уменьшится при любом исходе выборов, пишут СМИ
Помощь Запада Украине уменьшится при любом исходе выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
Помощь Запада Украине уменьшится при любом исходе выборов, пишут СМИ
Помощь стран Запада Украине, вероятно, уменьшится, даже если экс-президент США Дональд Трамп проиграет на выборах главы государства, пишет журнал Foreign... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:40
2024-07-08T13:40
в мире
сша
украина
россия
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йенс столтенберг
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Помощь стран Запада Украине, вероятно, уменьшится, даже если экс-президент США Дональд Трамп проиграет на выборах главы государства, пишет журнал Foreign Affairs. Ранее газета Politico писала, что союзники США по НАТО опасаются, что возвращение Трампа в Белый дом нанесет ущерб альянсу, а также подорвет усилия этих стран по поддержке Украины. "Даже если Трамп не победит (на президентских выборах - ред.), вряд ли поток помощи от американского и европейского правительств продолжит поступать на уровне, близкому к тому, который был в последние 2,5 года", - говорится в материале журнала. Издание отмечает, что "мост" к членству в НАТО, о котором ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, может стать "мостом в никуда", если на выборах главы США одержит победу Трамп. Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут вкладывать больше средств в собственную безопасность. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240621/ukraina-1954619093.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Помощь Запада Украине уменьшится при любом исходе выборов, пишут СМИ

Foreign Affairs: помощь Запада Украине, даже если Трамп проиграет, уменьшится

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Помощь стран Запада Украине, вероятно, уменьшится, даже если экс-президент США Дональд Трамп проиграет на выборах главы государства, пишет журнал Foreign Affairs.
Ранее газета Politico писала, что союзники США по НАТО опасаются, что возвращение Трампа в Белый дом нанесет ущерб альянсу, а также подорвет усилия этих стран по поддержке Украины.
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"Даже если Трамп не победит (на президентских выборах - ред.), вряд ли поток помощи от американского и европейского правительств продолжит поступать на уровне, близкому к тому, который был в последние 2,5 года", - говорится в материале журнала.
Издание отмечает, что "мост" к членству в НАТО, о котором ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, может стать "мостом в никуда", если на выборах главы США одержит победу Трамп.
Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут вкладывать больше средств в собственную безопасность.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампЙенс СтолтенбергСергей ЛавровНАТОПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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