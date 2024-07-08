https://ria.ru/20240708/ssha-1958219735.html

Помощь Запада Украине уменьшится при любом исходе выборов, пишут СМИ

Помощь Запада Украине уменьшится при любом исходе выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024

Помощь Запада Украине уменьшится при любом исходе выборов, пишут СМИ

Помощь стран Запада Украине, вероятно, уменьшится, даже если экс-президент США Дональд Трамп проиграет на выборах главы государства, пишет журнал Foreign... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:40

2024-07-08T13:40

2024-07-08T13:40

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дональд трамп

йенс столтенберг

сергей лавров

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Помощь стран Запада Украине, вероятно, уменьшится, даже если экс-президент США Дональд Трамп проиграет на выборах главы государства, пишет журнал Foreign Affairs. Ранее газета Politico писала, что союзники США по НАТО опасаются, что возвращение Трампа в Белый дом нанесет ущерб альянсу, а также подорвет усилия этих стран по поддержке Украины. "Даже если Трамп не победит (на президентских выборах - ред.), вряд ли поток помощи от американского и европейского правительств продолжит поступать на уровне, близкому к тому, который был в последние 2,5 года", - говорится в материале журнала. Издание отмечает, что "мост" к членству в НАТО, о котором ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, может стать "мостом в никуда", если на выборах главы США одержит победу Трамп. Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут вкладывать больше средств в собственную безопасность. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240621/ukraina-1954619093.html

https://ria.ru/20240402/nato-1937459888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, предвыборные дебаты трампа и байдена