Помощь Запада Украине уменьшится при любом исходе выборов, пишут СМИ
Foreign Affairs: помощь Запада Украине, даже если Трамп проиграет, уменьшится
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Помощь стран Запада Украине, вероятно, уменьшится, даже если экс-президент США Дональд Трамп проиграет на выборах главы государства, пишет журнал Foreign Affairs.
Ранее газета Politico писала, что союзники США по НАТО опасаются, что возвращение Трампа в Белый дом нанесет ущерб альянсу, а также подорвет усилия этих стран по поддержке Украины.
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"Даже если Трамп не победит (на президентских выборах - ред.), вряд ли поток помощи от американского и европейского правительств продолжит поступать на уровне, близкому к тому, который был в последние 2,5 года", - говорится в материале журнала.
Издание отмечает, что "мост" к членству в НАТО, о котором ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, может стать "мостом в никуда", если на выборах главы США одержит победу Трамп.
Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут вкладывать больше средств в собственную безопасность.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.