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Диалог с США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Рябков

Диалог с США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Рябков - РИА Новости, 08.07.2024

Диалог с США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Рябков

Запуск даже "пристрелочного диалога" между Москвой и Вашингтоном в области контроля над вооружениями сейчас исключен из-за деструктивного курса США, заявил... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:23

2024-07-08T13:23

2024-07-08T13:23

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запуск даже "пристрелочного диалога" между Москвой и Вашингтоном в области контроля над вооружениями сейчас исключен из-за деструктивного курса США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы не имеем сейчас базы и близко не сможем ее сформировать для того, чтобы запустить даже не переговоры, а просто пристрелочный диалог в этой сфере. Причина в деструктивном курсе Вашингтона", - сказал дипломат в интервью журналу "Международная жизнь"."Мы не можем вести диалог о контроле над вооружениями со страной, которая официально заявила о своем намерении нанести нам стратегическое поражение и каждый день ищет способы, как нам нанести урон, как сделать больнее, сложнее, труднее справляться с задачами, стоящими перед нашей страной. Это просто оксюморон. Мы не можем закрыть глаза на одно и одновременно, как ни в чем не бывало, обсуждать тематику ограничения ключевого звена обеспечения нашей безопасности и допуска в эту сферу наших противников", - указал Рябков. Как отметил дипломат, в данном случае "одно с другим не стыкуется", и Москва совершенно прямо, открыто сообщила об этом американцам. "Я надеюсь, уж это-то они уловили в качестве нашего сигнала", - добавил он. Истечение срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) приближается, отметил дипломат. "Договор нами приостановлен, но мы соблюдаем его центральные количественные ограничения по боезарядам и носителям. Американцы, наверное, хотели бы, чтобы начались переговоры о том, что дальше, но пока они не продемонстрируют явным и неоспоримым образом сдвиги к лучшему в своей политике, по крайней мере, не покажут, что вот эта безоглядная, безудержная русофобия откладывается в сторону и на смену ей приходит несколько более здравый подход и что-то начинает происходить более полезное в области наших взаимоотношений, пока вот этого не произойдет, никакого диалога по стратстабильности просто не может быть", - подчеркнул Рябков. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.

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россия, сша, москва, сергей рябков, владимир путин, анатолий антонов, нато, в мире, политика