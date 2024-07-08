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Совфед обсудит закон, обязывающий парламентариев согласовывать выезды - РИА Новости, 08.07.2024
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21:41 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/sovfed-1958370516.html
Совфед обсудит закон, обязывающий парламентариев согласовывать выезды
Совфед обсудит закон, обязывающий парламентариев согласовывать выезды - РИА Новости, 08.07.2024
Совфед обсудит закон, обязывающий парламентариев согласовывать выезды
Совет Федерации обсудит на заседании в среду закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:41
2024-07-08T21:41
политика
россия
вячеслав тимченко
олег морозов
василий пискарев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации обсудит на заседании в среду закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России, соответствующий вопрос включен в повестку заседания, размещенную на сайте Совфеда. Авторами инициативы выступили сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты ГД Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский. Изменения предполагается внести в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". "Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", - сказано в тексте закона. Если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России, им необходимо будет согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным Советом соответствующей палаты Федерального собрания. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению Совфеда или Госдумы. Уточняется, что закон не распространяется на случаи выезда сенаторов и депутатов в служебные командировки. Именно служебные поездки должны стать основной формой выезда парламентариев за рубеж.
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политика, россия, вячеслав тимченко, олег морозов, василий пискарев, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Тимченко, Олег Морозов, Василий Пискарев, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Совфед обсудит закон, обязывающий парламентариев согласовывать выезды

СФ обсудит закон, обязывающий парламентариев согласовывать выезды из страны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации обсудит на заседании в среду закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России, соответствующий вопрос включен в повестку заседания, размещенную на сайте Совфеда.
Авторами инициативы выступили сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты ГД Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский. Изменения предполагается внести в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
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«
"Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", - сказано в тексте закона.
Если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России, им необходимо будет согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным Советом соответствующей палаты Федерального собрания. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению Совфеда или Госдумы.
Уточняется, что закон не распространяется на случаи выезда сенаторов и депутатов в служебные командировки. Именно служебные поездки должны стать основной формой выезда парламентариев за рубеж.
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ПолитикаРоссияВячеслав ТимченкоОлег МорозовВасилий ПискаревСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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