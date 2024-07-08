Рейтинг@Mail.ru
СК проверяет на причастность к терактам в Дагестане ряд лиц - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 08.07.2024 (обновлено: 18:50 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/sk-1958331422.html
СК проверяет на причастность к терактам в Дагестане ряд лиц
СК проверяет на причастность к терактам в Дагестане ряд лиц - РИА Новости, 08.07.2024
СК проверяет на причастность к терактам в Дагестане ряд лиц
Следователи проверяют на причастность к терактам в Дагестане ряд лиц, чтобы никто не ушел от уголовной ответственности, сообщает в понедельник в СК РФ. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:49
2024-07-08T18:50
происшествия
россия
махачкала
дербент
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следователи проверяют на причастность к терактам в Дагестане ряд лиц, чтобы никто не ушел от уголовной ответственности, сообщает в понедельник в СК РФ. В центральном аппарате СК РФ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте 23 июня. Отмечается, что правоохранителями ранее был задержан ряд подозреваемых, им предъявлено обвинение по статье "теракт", они заключены под стражу. "Необходимо отметить, что на причастность к совершению преступления проверяются и другие лица, в том числе те, которые привлекли внимание общественности в связи с данным происшествием. Следствием будет проведено всестороннее и объективное расследование, чтобы никто из причастных к этим терактам не ушел от уголовной ответственности", - заявили в ведомстве. Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления доложить о ходе расследования дела.
https://ria.ru/20240705/nikab-1957784145.html
https://ria.ru/20240705/terakt-1957543279.html
россия
махачкала
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, махачкала, дербент, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Россия, Махачкала, Дербент, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
СК проверяет на причастность к терактам в Дагестане ряд лиц

Следователи проверяют на причастность к терактам в Дагестане ряд лиц

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следователи проверяют на причастность к терактам в Дагестане ряд лиц, чтобы никто не ушел от уголовной ответственности, сообщает в понедельник в СК РФ.
В центральном аппарате СК РФ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте 23 июня. Отмечается, что правоохранителями ранее был задержан ряд подозреваемых, им предъявлено обвинение по статье "теракт", они заключены под стражу.
Девушка в платке-никабе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Люди в никабах пугают жителей Дагестана, заявил муфтий
5 июля, 21:41
«
"Необходимо отметить, что на причастность к совершению преступления проверяются и другие лица, в том числе те, которые привлекли внимание общественности в связи с данным происшествием. Следствием будет проведено всестороннее и объективное расследование, чтобы никто из причастных к этим терактам не ушел от уголовной ответственности", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления доложить о ходе расследования дела.
Теракт в Дагестане. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Сыновья экс-главы района Дагестана пытались остановить брата перед терактом
5 июля, 06:12
 
ПроисшествияРоссияМахачкалаДербентАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала