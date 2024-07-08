https://ria.ru/20240708/sk-1958331422.html

СК проверяет на причастность к терактам в Дагестане ряд лиц

СК проверяет на причастность к терактам в Дагестане ряд лиц - РИА Новости, 08.07.2024

СК проверяет на причастность к терактам в Дагестане ряд лиц

Следователи проверяют на причастность к терактам в Дагестане ряд лиц, чтобы никто не ушел от уголовной ответственности, сообщает в понедельник в СК РФ. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:49

2024-07-08T18:49

2024-07-08T18:50

происшествия

россия

махачкала

дербент

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следователи проверяют на причастность к терактам в Дагестане ряд лиц, чтобы никто не ушел от уголовной ответственности, сообщает в понедельник в СК РФ. В центральном аппарате СК РФ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте 23 июня. Отмечается, что правоохранителями ранее был задержан ряд подозреваемых, им предъявлено обвинение по статье "теракт", они заключены под стражу. "Необходимо отметить, что на причастность к совершению преступления проверяются и другие лица, в том числе те, которые привлекли внимание общественности в связи с данным происшествием. Следствием будет проведено всестороннее и объективное расследование, чтобы никто из причастных к этим терактам не ушел от уголовной ответственности", - заявили в ведомстве. Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления доложить о ходе расследования дела.

https://ria.ru/20240705/nikab-1957784145.html

https://ria.ru/20240705/terakt-1957543279.html

россия

махачкала

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происшествия, россия, махачкала, дербент, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные нападения в дербенте и махачкале