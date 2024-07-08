Саакашвили раскритиковал власти Грузии за условия стройки порта в Анаклии
Саакашвили раскритиковал власти за то, что порт Анаклия будут строить китайцы
Строительство порта Анаклия . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с критикой властей страны за то, что глубоководный порт Анаклия будет строить китайская компания.
"Мы рассчитывали строительство порта Лазика в Анаклии с целью трудоустроить там все население региона Самегрело. Они (власти Грузии - ред.) решили, чтобы китайцы заменили грузин. Какого черта наш порт должен оказался в руках китайцев?! Что это нам принесет, кроме опасностей, страданий и нищеты?!" - сказал Саакашвили по видеосвязи, подключившись к очередному заседанию суда по одному из своих дел.
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По его словам, такая же ситуация происходит в экономической зоне в городе Рустави. Саакашвили утверждает, что в период своего правления его команда создала экономическую зону с целью трудоустроить 60 тысяч граждан Грузии, а сейчас она передана представителям Казахстана.
Ранее посол США в Тбилиси Робин Даниган заявила, что Компартия Китая (КПК) владеет большим пакетом в компании, которая должна построить порт Анаклия. При этом Даниган добавила, что КПК, по ее мнению, финансирует российскую армию. Посольство Китая в Грузии осудило заявление посла США в связи со строительством порта Анаклия китайской компанией China Communications Construction Company. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе недавно заявлял, что строительство порта начнется очень скоро.
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