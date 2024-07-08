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Саакашвили раскритиковал власти Грузии за условия стройки порта в Анаклии - РИА Новости, 08.07.2024
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14:34 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/saakashvili-1958233047.html
Саакашвили раскритиковал власти Грузии за условия стройки порта в Анаклии
Саакашвили раскритиковал власти Грузии за условия стройки порта в Анаклии - РИА Новости, 08.07.2024
Саакашвили раскритиковал власти Грузии за условия стройки порта в Анаклии
Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с критикой властей страны за то, что глубоководный порт Анаклия будет строить китайская компания. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:34
2024-07-08T14:34
в мире
грузия
сша
рустави
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с критикой властей страны за то, что глубоководный порт Анаклия будет строить китайская компания. "Мы рассчитывали строительство порта Лазика в Анаклии с целью трудоустроить там все население региона Самегрело. Они (власти Грузии - ред.) решили, чтобы китайцы заменили грузин. Какого черта наш порт должен оказался в руках китайцев?! Что это нам принесет, кроме опасностей, страданий и нищеты?!" - сказал Саакашвили по видеосвязи, подключившись к очередному заседанию суда по одному из своих дел. По его словам, такая же ситуация происходит в экономической зоне в городе Рустави. Саакашвили утверждает, что в период своего правления его команда создала экономическую зону с целью трудоустроить 60 тысяч граждан Грузии, а сейчас она передана представителям Казахстана. Ранее посол США в Тбилиси Робин Даниган заявила, что Компартия Китая (КПК) владеет большим пакетом в компании, которая должна построить порт Анаклия. При этом Даниган добавила, что КПК, по ее мнению, финансирует российскую армию. Посольство Китая в Грузии осудило заявление посла США в связи со строительством порта Анаклия китайской компанией China Communications Construction Company. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе недавно заявлял, что строительство порта начнется очень скоро.
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в мире, грузия, сша, рустави, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, США, Рустави, Михаил Саакашвили, Ираклий Кобахидзе
Саакашвили раскритиковал власти Грузии за условия стройки порта в Анаклии

Саакашвили раскритиковал власти за то, что порт Анаклия будут строить китайцы

© Фото : Anaklia PortСтроительство порта Анаклия
Строительство порта Анаклия - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Anaklia Port
Строительство порта Анаклия . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с критикой властей страны за то, что глубоководный порт Анаклия будет строить китайская компания.
"Мы рассчитывали строительство порта Лазика в Анаклии с целью трудоустроить там все население региона Самегрело. Они (власти Грузии - ред.) решили, чтобы китайцы заменили грузин. Какого черта наш порт должен оказался в руках китайцев?! Что это нам принесет, кроме опасностей, страданий и нищеты?!" - сказал Саакашвили по видеосвязи, подключившись к очередному заседанию суда по одному из своих дел.
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По его словам, такая же ситуация происходит в экономической зоне в городе Рустави. Саакашвили утверждает, что в период своего правления его команда создала экономическую зону с целью трудоустроить 60 тысяч граждан Грузии, а сейчас она передана представителям Казахстана.
Ранее посол США в Тбилиси Робин Даниган заявила, что Компартия Китая (КПК) владеет большим пакетом в компании, которая должна построить порт Анаклия. При этом Даниган добавила, что КПК, по ее мнению, финансирует российскую армию. Посольство Китая в Грузии осудило заявление посла США в связи со строительством порта Анаклия китайской компанией China Communications Construction Company. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе недавно заявлял, что строительство порта начнется очень скоро.
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В миреГрузияСШАРуставиМихаил СаакашвилиИраклий Кобахидзе
 
 
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