https://ria.ru/20240708/rutube-1958225358.html

В Госдуме призвали россиян переходить на российские видеохостинги

В Госдуме призвали россиян переходить на российские видеохостинги - РИА Новости, 08.07.2024

В Госдуме призвали россиян переходить на российские видеохостинги

Депутат Госдумы Антон Горелкин призвал россиян переходить на российские видеохостинги ВК Видео и Rutube в связи с блокировкой каналов культурных деятелей РФ на... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:08

2024-07-08T14:08

2024-07-08T14:08

технологии

антон горелкин

shaman (ярослав дронов)

полина гагарина

rutube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595171060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_caf42d0bb2c47f7bc82924c5c8ec9bf2.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин призвал россиян переходить на российские видеохостинги ВК Видео и Rutube в связи с блокировкой каналов культурных деятелей РФ на YouTube.YouTube 4 июля заблокировал каналы певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, и певицы Полины Гагариной. Ранее исполнители были внесены в черный список ЕС в рамках 14-го пакета санкций против РФ. Также в список попал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, чей youtube-канал тоже был удален. "Дело не в санкциях: YouTube удаляет и каналы обычных людей, которые выражают симпатии к России и рассказывают о том, как живет наша страна. Их взгляд противоречит той картине мира, которую рисуют западные пропагандисты через подконтрольные СМИ, поэтому в ход идут все возможности для удаления таких роликов и каналов", - сказал Горелкин РИА Новости. Он отметил, что единственный способ этого избежать – переходить на российские видеохостинги: ВК Видео, Rutube, Платформа, Nuum.

https://ria.ru/20240628/youtube-1956177245.html

https://ria.ru/20240704/shaman-1957503430.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, антон горелкин, shaman (ярослав дронов) , полина гагарина, rutube