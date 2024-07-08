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В Госдуме призвали россиян переходить на российские видеохостинги - РИА Новости, 08.07.2024
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14:08 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/rutube-1958225358.html
В Госдуме призвали россиян переходить на российские видеохостинги
В Госдуме призвали россиян переходить на российские видеохостинги - РИА Новости, 08.07.2024
В Госдуме призвали россиян переходить на российские видеохостинги
Депутат Госдумы Антон Горелкин призвал россиян переходить на российские видеохостинги ВК Видео и Rutube в связи с блокировкой каналов культурных деятелей РФ на... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:08
2024-07-08T14:08
технологии
антон горелкин
shaman (ярослав дронов)
полина гагарина
rutube
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин призвал россиян переходить на российские видеохостинги ВК Видео и Rutube в связи с блокировкой каналов культурных деятелей РФ на YouTube.YouTube 4 июля заблокировал каналы певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, и певицы Полины Гагариной. Ранее исполнители были внесены в черный список ЕС в рамках 14-го пакета санкций против РФ. Также в список попал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, чей youtube-канал тоже был удален. "Дело не в санкциях: YouTube удаляет и каналы обычных людей, которые выражают симпатии к России и рассказывают о том, как живет наша страна. Их взгляд противоречит той картине мира, которую рисуют западные пропагандисты через подконтрольные СМИ, поэтому в ход идут все возможности для удаления таких роликов и каналов", - сказал Горелкин РИА Новости. Он отметил, что единственный способ этого избежать – переходить на российские видеохостинги: ВК Видео, Rutube, Платформа, Nuum.
https://ria.ru/20240628/youtube-1956177245.html
https://ria.ru/20240704/shaman-1957503430.html
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технологии, антон горелкин, shaman (ярослав дронов) , полина гагарина, rutube
Технологии, Антон Горелкин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Полина Гагарина, Rutube
В Госдуме призвали россиян переходить на российские видеохостинги

Депутат Горелкин призвал россиян переходить на ВК Видео и Rutube

© Фото : Unsplash/NordWood ThemesВидеохостинг Youtube на экране ноутбука
Видеохостинг Youtube на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Unsplash/NordWood Themes
Видеохостинг Youtube на экране ноутбука. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин призвал россиян переходить на российские видеохостинги ВК Видео и Rutube в связи с блокировкой каналов культурных деятелей РФ на YouTube.
YouTube 4 июля заблокировал каналы певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, и певицы Полины Гагариной. Ранее исполнители были внесены в черный список ЕС в рамках 14-го пакета санкций против РФ. Также в список попал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, чей youtube-канал тоже был удален.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Госдуме считают замедление YouTube более реальным, чем блокировку
28 июня, 17:12
"Дело не в санкциях: YouTube удаляет и каналы обычных людей, которые выражают симпатии к России и рассказывают о том, как живет наша страна. Их взгляд противоречит той картине мира, которую рисуют западные пропагандисты через подконтрольные СМИ, поэтому в ход идут все возможности для удаления таких роликов и каналов", - сказал Горелкин РИА Новости.
Он отметил, что единственный способ этого избежать – переходить на российские видеохостинги: ВК Видео, Rutube, Платформа, Nuum.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
"Потому что я — русский": Shaman отреагировал на блокировку YouTube-канала
4 июля, 20:19
 
ТехнологииАнтон ГорелкинSHAMAN (Ярослав Дронов)Полина ГагаринаRutube
 
 
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