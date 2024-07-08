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В Молдавии задержали украинца, объявленного в розыск в Таджикистане - РИА Новости, 08.07.2024
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17:28 08.07.2024 (обновлено: 17:31 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/rozysk-1958305173.html
В Молдавии задержали украинца, объявленного в розыск в Таджикистане
В Молдавии задержали украинца, объявленного в розыск в Таджикистане - РИА Новости, 08.07.2024
В Молдавии задержали украинца, объявленного в розыск в Таджикистане
Полиция Молдавии сообщила, что задержала в Кишиневе украинца, который объявлен в розыск в Таджикистане за кражу 2,2 миллиона долларов из банков страны. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:28
2024-07-08T17:31
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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что задержала в Кишиневе украинца, который объявлен в розыск в Таджикистане за кражу 2,2 миллиона долларов из банков страны. "Сотрудники Национального инспектората расследований задержали в городе Кишиневе украинца, объявленного законными органами Таджикистана в международный розыск. 38-летнего мужчину разыскивали по подозрению в совершении особо крупной кражи, а именно 2 200 000 долларов из банка в этой стране", - сообщается в Telegram-канале молдавской полиции. По информации следствия, мужчина, будучи IT-специалистом, совершил ряд операций по хищению средств из банковской системы Таджикистана. Задержанного поместили под стражу, он ожидает экстрадиции в Таджикистан.
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в мире, таджикистан, кишинев, молдавия
В мире, Таджикистан, Кишинев, Молдавия
В Молдавии задержали украинца, объявленного в розыск в Таджикистане

В Молдавии задержали украинца, разыскиваемого в Таджикистане за кражу из банков

© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что задержала в Кишиневе украинца, который объявлен в розыск в Таджикистане за кражу 2,2 миллиона долларов из банков страны.
«
"Сотрудники Национального инспектората расследований задержали в городе Кишиневе украинца, объявленного законными органами Таджикистана в международный розыск. 38-летнего мужчину разыскивали по подозрению в совершении особо крупной кражи, а именно 2 200 000 долларов из банка в этой стране", - сообщается в Telegram-канале молдавской полиции.
По информации следствия, мужчина, будучи IT-специалистом, совершил ряд операций по хищению средств из банковской системы Таджикистана.
Задержанного поместили под стражу, он ожидает экстрадиции в Таджикистан.
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