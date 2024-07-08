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Эксперт рассказал, чего ждать в отношениях России и Франции после выборов - РИА Новости, 08.07.2024
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14:05 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/rossija-1958224874.html
Эксперт рассказал, чего ждать в отношениях России и Франции после выборов
Эксперт рассказал, чего ждать в отношениях России и Франции после выборов - РИА Новости, 08.07.2024
Эксперт рассказал, чего ждать в отношениях России и Франции после выборов
Позитивных изменений в отношениях России и Франции после парламентских выборов в республике ожидать не стоит, так как для России важен вопрос украинского... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:05
2024-07-08T14:05
франция
россия
украина
эммануэль макрон
российская академия наук
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политика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Позитивных изменений в отношениях России и Франции после парламентских выборов в республике ожидать не стоит, так как для России важен вопрос украинского кризиса, а во Франции практически все политические силы выступают за поддержку Украины, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. &quot;Я думаю, что не стоит ждать каких-то позитивных в этом плане новостей, потому что для нас, понятно, важен вопрос украинского кризиса. У нас часто в прессе проходит заявление, что партия Марин Ле Пен - это пророссийская партия. Это совсем не так. Все практически политические силы Франции, в том числе и &quot;Национальное объединение&quot;, выступают за поддержку Украины&quot;, – сказал Федоров в ходе круглого стола по итогам парламентских выборов во Франции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot;.Однако большинство политического класса во Франции категорически против возможной отправки французских войск на Украину, они выступают за то, чтобы предпринимать дипломатические меры по решению конфликта, отметил эксперт. "Какой бы ни был состав Национального собрания и правительства, все-таки прерогатива в вопросах внешней политики, обороны, безопасности, внутренних дел остается за президентом. Хотя, конечно, не нужно пренебрегать значением парламента. Потому что парламент, парламентарии голосуют за бюджет, за выделение соответствующих средств, поэтому здесь зависимость президента от депутатов тоже имеется. Но повторюсь, что возможно, в лучшем случае, новый состав нацсобрания немножко утихомирит воинственные позиции Макрона... Я думаю, что вот эта воинственная риторика немножко поутихнет, но это в лучшем случае", – заключил Фёдоров. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.
https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958205811.html
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франция, россия, украина, эммануэль макрон, российская академия наук, в мире, политика
Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Российская академия наук, В мире, Политика
Эксперт рассказал, чего ждать в отношениях России и Франции после выборов

Федоров: позитивных изменений в отношениях России и Франции ждать не стоит

© AP Photo / Jean-Francois BadiasСотрудники избирательного участка начинают подсчет голосов во втором туре выборов в Национальное собрание Франции
Сотрудники избирательного участка начинают подсчет голосов во втором туре выборов в Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Сотрудники избирательного участка начинают подсчет голосов во втором туре выборов в Национальное собрание Франции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Позитивных изменений в отношениях России и Франции после парламентских выборов в республике ожидать не стоит, так как для России важен вопрос украинского кризиса, а во Франции практически все политические силы выступают за поддержку Украины, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
«

"Я думаю, что не стоит ждать каких-то позитивных в этом плане новостей, потому что для нас, понятно, важен вопрос украинского кризиса. У нас часто в прессе проходит заявление, что партия Марин Ле Пен - это пророссийская партия. Это совсем не так. Все практически политические силы Франции, в том числе и "Национальное объединение", выступают за поддержку Украины", – сказал Федоров в ходе круглого стола по итогам парламентских выборов во Франции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Однако большинство политического класса во Франции категорически против возможной отправки французских войск на Украину, они выступают за то, чтобы предпринимать дипломатические меры по решению конфликта, отметил эксперт.
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"Какой бы ни был состав Национального собрания и правительства, все-таки прерогатива в вопросах внешней политики, обороны, безопасности, внутренних дел остается за президентом. Хотя, конечно, не нужно пренебрегать значением парламента. Потому что парламент, парламентарии голосуют за бюджет, за выделение соответствующих средств, поэтому здесь зависимость президента от депутатов тоже имеется. Но повторюсь, что возможно, в лучшем случае, новый состав нацсобрания немножко утихомирит воинственные позиции Макрона... Я думаю, что вот эта воинственная риторика немножко поутихнет, но это в лучшем случае", – заключил Фёдоров.
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.
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