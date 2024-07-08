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В Рособрнадзоре рассказали о школьниках, пересдававших ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2024
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14:48 08.07.2024 (обновлено: 14:52 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/rosobrnadzor-1958237176.html
В Рособрнадзоре рассказали о школьниках, пересдававших ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали о школьниках, пересдававших ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2024
В Рособрнадзоре рассказали о школьниках, пересдававших ЕГЭ
Почти 50% школьников, которые пошли на пересдачу ЕГЭ 4-5 июля по новым правилам, не преодолели минимальный порог в основной период сдачи экзамена, сообщил глава РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:48
2024-07-08T14:52
социальный навигатор
сн_образование
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Почти 50% школьников, которые пошли на пересдачу ЕГЭ 4-5 июля по новым правилам, не преодолели минимальный порог в основной период сдачи экзамена, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "50% из этих 113 тысяч – это ребята, которые в том или ином предмете не преодолели пороги", - сказал глава ведомства во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Музаев также отметил, что 31% школьников, которые пошли на пересдачу, получили результат 31-40 баллов в основной период. По данным Рособрнадзора, на пересдачу ЕГЭ было подано 113 495 заявлений. Результаты школьники получат до 17 июля.
https://ria.ru/20240708/ekzamen-1958205923.html
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социальный навигатор, сн_образование, общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

В Рособрнадзоре рассказали о школьниках, пересдававших ЕГЭ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Почти 50% школьников, которые пошли на пересдачу ЕГЭ 4-5 июля по новым правилам, не преодолели минимальный порог в основной период сдачи экзамена, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«
"50% из этих 113 тысяч – это ребята, которые в том или ином предмете не преодолели пороги", - сказал глава ведомства во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
С ЕГЭ за нарушение порядка удалили более 750 школьников
Вчера, 12:56
Музаев также отметил, что 31% школьников, которые пошли на пересдачу, получили результат 31-40 баллов в основной период.
По данным Рособрнадзора, на пересдачу ЕГЭ было подано 113 495 заявлений. Результаты школьники получат до 17 июля.
Рособрнадзор: предварительные итоги основного периода ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Рособрнадзор: предварительные итоги основного периода ЕГЭ
Вчера, 13:12
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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