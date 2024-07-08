https://ria.ru/20240708/rosobrnadzor-1958237176.html

В Рособрнадзоре рассказали о школьниках, пересдававших ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали о школьниках, пересдававших ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2024

В Рособрнадзоре рассказали о школьниках, пересдававших ЕГЭ

Почти 50% школьников, которые пошли на пересдачу ЕГЭ 4-5 июля по новым правилам, не преодолели минимальный порог в основной период сдачи экзамена, сообщил глава РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:48

2024-07-08T14:48

2024-07-08T14:52

социальный навигатор

сн_образование

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Почти 50% школьников, которые пошли на пересдачу ЕГЭ 4-5 июля по новым правилам, не преодолели минимальный порог в основной период сдачи экзамена, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "50% из этих 113 тысяч – это ребята, которые в том или ином предмете не преодолели пороги", - сказал глава ведомства во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Музаев также отметил, что 31% школьников, которые пошли на пересдачу, получили результат 31-40 баллов в основной период. По данным Рособрнадзора, на пересдачу ЕГЭ было подано 113 495 заявлений. Результаты школьники получат до 17 июля.

https://ria.ru/20240708/ekzamen-1958205923.html

https://sn.ria.ru/20240708/rosobrnadzor-1958212061.html

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социальный навигатор, сн_образование, общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)