https://ria.ru/20240708/rosobrnadzor-1958232241.html
Рособрнадзор планирует расширять географию сдачи ЕГЭ за рубежом
Рособрнадзор планирует расширять географию сдачи ЕГЭ за рубежом - РИА Новости, 08.07.2024
Рособрнадзор планирует расширять географию сдачи ЕГЭ за рубежом
Рособрнадзор планирует расширять географию сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за рубежом, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:31
2024-07-08T14:31
2024-07-08T14:43
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
в мире
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рособрнадзор планирует расширять географию сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за рубежом, заявил глава ведомства Анзор Музаев. "Мы будем, конечно, расширять эту географию… Но все это надо делать взвешенно… У нас неважно где, в какой точке, не только в России, но и в мире, где проходят единые государственные экзамены, требования для всех должны быть одинаковые", - сказал Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Более 2 тысяч школьников из 54 стран сдавали ЕГЭ-2024, для этого открыли 77 пунктов проведения экзаменов. Ранее Музаев сообщал, что механизм сдачи ЕГЭ за рубежом налажен, все скрупулезно проверяется, чтобы экзамен проходил по тем же требованиям и принципам, что и в РФ.
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), в мире, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), В мире, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор планирует расширять географию сдачи ЕГЭ за рубежом
Глава Рособрнадзора: планируется расширять географию сдачи ЕГЭ за рубежом