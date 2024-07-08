https://ria.ru/20240708/putin-1958297543.html

Путин попросил финалистов конкурса "Это у нас семейное" отправить ему песню

Путин попросил финалистов конкурса "Это у нас семейное" отправить ему песню - РИА Новости, 08.07.2024

Путин попросил финалистов конкурса "Это у нас семейное" отправить ему песню

Президент РФ Владимир Путин попросил семью финалистов конкурса "Это у нас семейное" отправить ему песню, которую они записали на студии звукозаписи Black Star,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:10

2024-07-08T17:10

2024-07-08T17:10

общество

россия

владимир путин

сергей кириенко

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил семью финалистов конкурса "Это у нас семейное" отправить ему песню, которую они записали на студии звукозаписи Black Star, и пообещал помочь, чтобы трек прозвучал на основных каналах и радиостанциях. В ходе общения Путина с финалистами конкурса Дарья Рыбачева рассказала Путину, что ее семья выиграла возможность записать песню на студии Black Star. А отец семейства Сергей Рыбачев заметил, что их семья готова проявить свои музыкальные таланты и способствовать тому, чтобы на ТВ и в СМИ было больше примеров многодетных семей. "Вы скиньте потом песню, ладно? А я попрошу, чтобы ее все-таки по основным каналам нашим погоняли, по радиостанциям", - отреагировал Путин. В конце мероприятия Путин попросил первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко принять запись песни от Рыбачевых.

https://ria.ru/20240220/putin-1928592309.html

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общество, россия, владимир путин, сергей кириенко