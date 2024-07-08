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Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год - РИА Новости, 08.07.2024
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17:07 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958295991.html
Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год
Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год - РИА Новости, 08.07.2024
Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год
Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 год... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:07
2024-07-08T17:07
экономика
россия
владимир путин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 год. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3 триллиона 290,686 миллиарда рублей, по расходам – 3 триллиона 185,913 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 104,773 миллиарда рублей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и возросшее санкционное давление, фактические доходы бюджета фонда превысили прогнозный объем, что позволило выполнить все принятые на 2023 год социальные обязательства, сказано в пояснительной записке к документу. В 2023 году доходы бюджета ФОМС по сравнению с 2022 годом увеличились на 371 миллиард 271,2 миллиона рублей, или на 12,7%, а расходы - на 388 миллиардов 854,2 миллиона рублей, или на 13,9%. Трансферты из федерального бюджета в бюджет фонда составили 428 миллиардов 928,2 миллиона рублей. А размер межбюджетных трансфертов из ФОМС в Социальный фонд РФ на оплату родового сертификата и на специальную социальную выплату медицинским работникам составил 87 миллиардов 651,3 миллиона рублей. Основной статьей расходов бюджета Фонда (86,2%) стало предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных полномочий по организации ОМС в регионах России. В 2023 году на эти цели было направлено более 2,7 триллиона рублей. При этом приоритетным направлением расходов бюджета фонда являлась реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
https://ria.ru/20240708/otpuska-1958277916.html
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экономика, россия, владимир путин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год

Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2023 год

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 год. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3 триллиона 290,686 миллиарда рублей, по расходам – 3 триллиона 185,913 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 104,773 миллиарда рублей.
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Несмотря на сложную экономическую ситуацию и возросшее санкционное давление, фактические доходы бюджета фонда превысили прогнозный объем, что позволило выполнить все принятые на 2023 год социальные обязательства, сказано в пояснительной записке к документу.
В 2023 году доходы бюджета ФОМС по сравнению с 2022 годом увеличились на 371 миллиард 271,2 миллиона рублей, или на 12,7%, а расходы - на 388 миллиардов 854,2 миллиона рублей, или на 13,9%.
Трансферты из федерального бюджета в бюджет фонда составили 428 миллиардов 928,2 миллиона рублей. А размер межбюджетных трансфертов из ФОМС в Социальный фонд РФ на оплату родового сертификата и на специальную социальную выплату медицинским работникам составил 87 миллиардов 651,3 миллиона рублей.
Основной статьей расходов бюджета Фонда (86,2%) стало предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных полномочий по организации ОМС в регионах России. В 2023 году на эти цели было направлено более 2,7 триллиона рублей. При этом приоритетным направлением расходов бюджета фонда являлась реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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