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Регионы смогут самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы движения - РИА Новости, 08.07.2024
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16:53 08.07.2024 (обновлено: 17:16 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/putin-1958291280.html
Регионы смогут самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы движения
Регионы смогут самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы движения - РИА Новости, 08.07.2024
Регионы смогут самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы движения
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий регионы правом самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы дорожного движения. Соответствующий... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:53
2024-07-08T17:16
общество
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий регионы правом самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы дорожного движения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Органы местного самоуправления обеспечивают разработку комплексных схем организации дорожного движения для муниципального образования, внесение в них изменений, а также утверждают комплексные схемы организации дорожного движения и внесенные в них изменения", - говорится в тексте закона. Органы МСУ также наделяются правом устанавливать схемы движения для дорог местного значения и иных автодорог в границах муниципального образования. Кроме того, законом определяется, что на территориях городских округов, городских поселений, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также на федеральной территории "Сириус" могут выделяться парковки для электромобилей и гибридов — в том числе оборудованные зарядными устройствами.
https://ria.ru/20240708/zakon-1958288113.html
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общество, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Регионы смогут самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы движения

Путин подписал закон о праве регионов самостоятельно утверждать схемы движения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий регионы правом самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы дорожного движения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Органы местного самоуправления обеспечивают разработку комплексных схем организации дорожного движения для муниципального образования, внесение в них изменений, а также утверждают комплексные схемы организации дорожного движения и внесенные в них изменения", - говорится в тексте закона.
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Органы МСУ также наделяются правом устанавливать схемы движения для дорог местного значения и иных автодорог в границах муниципального образования.
Кроме того, законом определяется, что на территориях городских округов, городских поселений, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также на федеральной территории "Сириус" могут выделяться парковки для электромобилей и гибридов — в том числе оборудованные зарядными устройствами.
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