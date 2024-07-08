https://ria.ru/20240708/putin-1958291280.html

Регионы смогут самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы движения

Регионы смогут самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы движения - РИА Новости, 08.07.2024

Регионы смогут самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы движения

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий регионы правом самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы дорожного движения. Соответствующий... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:53

2024-07-08T16:53

2024-07-08T17:16

общество

россия

москва

санкт-петербург

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий регионы правом самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы дорожного движения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Органы местного самоуправления обеспечивают разработку комплексных схем организации дорожного движения для муниципального образования, внесение в них изменений, а также утверждают комплексные схемы организации дорожного движения и внесенные в них изменения", - говорится в тексте закона. Органы МСУ также наделяются правом устанавливать схемы движения для дорог местного значения и иных автодорог в границах муниципального образования. Кроме того, законом определяется, что на территориях городских округов, городских поселений, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также на федеральной территории "Сириус" могут выделяться парковки для электромобилей и гибридов — в том числе оборудованные зарядными устройствами.

https://ria.ru/20240708/zakon-1958288113.html

https://ria.ru/20231102/pdd-1906928941.html

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин