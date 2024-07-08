Путин рассказал о культурном кластере в Кемерово
Путин: культурный кластер в Кемерово "придвигает" то, чем гордится вся страна
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сибирский культурный кластер в Кемерово будет "придвигать" ближе к жителям Кузбасса то, чем гордится вся страна и ради чего люди из регионов приезжают в Москву и Санкт-Петербург, заявил президент РФ Владимир Путин.
Кемерово - один из четырех российских городов, где по поручению президента России Владимира Путина возводят культурно-образовательные комплексы. Еще три строят во Владивостоке, Калининграде и Севастополе.
"И собрания Эрмитажа, и Русского музея, и наши выдающиеся музыкальные, хореографические коллективы смогут там не только работать и показывать этому шахтерскому краю то, чем мы гордимся… Мы "придвигаем" на территорию то, ради чего люди из регионов приезжают в Москву и Петербург. Надеюсь, что горняки и их семьи это почувствуют", - сказал президент на встрече с семьями - финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья из Казахстана, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. Все 300 семей - финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.