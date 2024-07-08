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Путин рассказал о культурном кластере в Кемерово - РИА Новости, 08.07.2024
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16:18 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958275945.html
Путин рассказал о культурном кластере в Кемерово
Путин рассказал о культурном кластере в Кемерово - РИА Новости, 08.07.2024
Путин рассказал о культурном кластере в Кемерово
Сибирский культурный кластер в Кемерово будет "придвигать" ближе к жителям Кузбасса то, чем гордится вся страна и ради чего люди из регионов приезжают в Москву... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:18
2024-07-08T16:18
россия
кемерово
москва
владимир путин
русский музей
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сибирский культурный кластер в Кемерово будет "придвигать" ближе к жителям Кузбасса то, чем гордится вся страна и ради чего люди из регионов приезжают в Москву и Санкт-Петербург, заявил президент РФ Владимир Путин. Кемерово - один из четырех российских городов, где по поручению президента России Владимира Путина возводят культурно-образовательные комплексы. Еще три строят во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. "И собрания Эрмитажа, и Русского музея, и наши выдающиеся музыкальные, хореографические коллективы смогут там не только работать и показывать этому шахтерскому краю то, чем мы гордимся… Мы "придвигаем" на территорию то, ради чего люди из регионов приезжают в Москву и Петербург. Надеюсь, что горняки и их семьи это почувствуют", - сказал президент на встрече с семьями - финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья из Казахстана, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. Все 300 семей - финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
https://realty.ria.ru/20240126/klastery-1923575333.html
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россия, кемерово, москва, владимир путин, русский музей, общество
Россия, Кемерово, Москва, Владимир Путин, Русский музей, Общество
Путин рассказал о культурном кластере в Кемерово

Путин: культурный кластер в Кемерово "придвигает" то, чем гордится вся страна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сибирский культурный кластер в Кемерово будет "придвигать" ближе к жителям Кузбасса то, чем гордится вся страна и ради чего люди из регионов приезжают в Москву и Санкт-Петербург, заявил президент РФ Владимир Путин.
Кемерово - один из четырех российских городов, где по поручению президента России Владимира Путина возводят культурно-образовательные комплексы. Еще три строят во Владивостоке, Калининграде и Севастополе.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Калининград - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Работы по созданию четырех культурных кластеров России завершат в 2024 году
26 января, 09:29
"И собрания Эрмитажа, и Русского музея, и наши выдающиеся музыкальные, хореографические коллективы смогут там не только работать и показывать этому шахтерскому краю то, чем мы гордимся… Мы "придвигаем" на территорию то, ради чего люди из регионов приезжают в Москву и Петербург. Надеюсь, что горняки и их семьи это почувствуют", - сказал президент на встрече с семьями - финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья из Казахстана, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. Все 300 семей - финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
Встреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева со студентами Кемеровского государственного института культуры в Татьянин день - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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25 января, 11:09
 
РоссияКемеровоМоскваВладимир ПутинРусский музейОбщество
 
 
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