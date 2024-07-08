https://ria.ru/20240708/putin-1958275945.html

Путин рассказал о культурном кластере в Кемерово

Путин рассказал о культурном кластере в Кемерово - РИА Новости, 08.07.2024

Путин рассказал о культурном кластере в Кемерово

Сибирский культурный кластер в Кемерово будет "придвигать" ближе к жителям Кузбасса то, чем гордится вся страна и ради чего люди из регионов приезжают в Москву... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:18

2024-07-08T16:18

2024-07-08T16:18

россия

кемерово

москва

владимир путин

русский музей

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сибирский культурный кластер в Кемерово будет "придвигать" ближе к жителям Кузбасса то, чем гордится вся страна и ради чего люди из регионов приезжают в Москву и Санкт-Петербург, заявил президент РФ Владимир Путин. Кемерово - один из четырех российских городов, где по поручению президента России Владимира Путина возводят культурно-образовательные комплексы. Еще три строят во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. "И собрания Эрмитажа, и Русского музея, и наши выдающиеся музыкальные, хореографические коллективы смогут там не только работать и показывать этому шахтерскому краю то, чем мы гордимся… Мы "придвигаем" на территорию то, ради чего люди из регионов приезжают в Москву и Петербург. Надеюсь, что горняки и их семьи это почувствуют", - сказал президент на встрече с семьями - финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья из Казахстана, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. Все 300 семей - финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

https://realty.ria.ru/20240126/klastery-1923575333.html

https://ria.ru/20240125/kuzbass-1923372909.html

россия

кемерово

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кемерово, москва, владимир путин, русский музей, общество