https://ria.ru/20240708/puteshestviya-1958244706.html
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в середине июля
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в середине июля - РИА Новости, 08.07.2024
Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в середине июля
Определены самые бюджетные страны для пляжного отдыха в середине июля, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:26
2024-07-08T17:26
2024-07-08T17:26
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Определены самые бюджетные страны для пляжного отдыха в середине июля, сообщает АТОР.Специалисты проанализировали стоимость десятидневных туров на двоих с вылетом из России в период с 11 по 17 июля и проживанием в отеле категории три звезды. Оказалось, что самый недорогой вариант предлагает Абхазия – 87 тысяч рублей. Правда, это на 64 процента выше, чем год назад.Курорты Большого Сочи – на втором месте. Там можно провести аналогичные каникулы за сумму от 100 тысяч рублей. Это на 20 процентов дороже прошлогоднего показателя.ОАЭ – на третьем месте. Минимальная стоимость похожего тура, но в "четверку" – 121 тысяча рублей на двоих. Столько же отдыхающие платили и в прошлом году.Китайский остров Хайнань – на четвертом месте. Минимальный отдых там обойдется в 124 тысячи рублей. Замыкает пятерку самых бюджетных пляжных направлений Египет. Десятидневный отпуск там с перелетом и проживанием в "трешке" стоит от 132 тысяч рублей на двоих.Пляжные каникулы во Вьетнаме и на Шри-Ланке обойдутся как минимум в 136 тысяч рублей на двоих, в Таиланде – от 165 тысяч рублей, а десятидневный "пакет" в Турцию – от 204 тысяч рублей.Самые дорогие путешествия – на Маврикий, Кубу, Мальдивы, Сейшелы и в Бахрейн. Минимальные цены - от 250 до 320 тысяч рублей за двоих.
https://ria.ru/20240617/abkhaziya-1950258396.html
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РИА Новости
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Эксперты рассказали, где недорого отдохнуть на море в середине июля
АТОР: дешевле всего в середине июля пляжный отдых обойдется в Абхазии