https://ria.ru/20240708/pushkov-1958113585.html

Пушков увидел в визите Орбана в Москву "бунт на еврокорабле"

Пушков увидел в визите Орбана в Москву "бунт на еврокорабле" - РИА Новости, 08.07.2024

Пушков увидел в визите Орбана в Москву "бунт на еврокорабле"

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T01:29

2024-07-08T01:29

2024-07-08T01:42

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венгрия

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виктор орбан

жозеп боррель

алексей пушков

евросоюз

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, его дальнейшие зарубежные поездки, а также реакцию на это в Европе, назвав происходящее "бунтом на еврокорабле", который "назрел давно". В прошлую пятницу Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а оттуда отправился в Азербайджан - на саммит Организации тюркских государств (ОТГ). При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В Еврокомиссии также утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Позднее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в ответ на замечание Борреля о том, что объединение не давало Венгрии мандат представлять его на саммите ОТГ, в шутку спросил, может ли Венгрия хотя бы сходить на ужин без мандата ЕС. "Виктор Орбан открыто посылает куда подальше главу внешней политики ЕС Жозепа Борреля по всем вопросам - от поездки в Москву до участия в саммите Организации исламских государств. Венгерский бунт на еврокорабле назревал давно - и вот он разворачивается на наших глазах", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Он также заявил, что такого "внутреннего кризиса непослушания" в отношениях Брюсселя и ЕС еще не было. "Вполне очевидно, что Орбан ни во что ни ставит его руководителей и не испытывает к ним уважения", - добавил Пушков. Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Орбан заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".

https://ria.ru/20240708/slutskij-1958110581.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html

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