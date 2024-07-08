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Пушков увидел в визите Орбана в Москву "бунт на еврокорабле" - РИА Новости, 08.07.2024
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01:29 08.07.2024 (обновлено: 01:42 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/pushkov-1958113585.html
Пушков увидел в визите Орбана в Москву "бунт на еврокорабле"
Пушков увидел в визите Орбана в Москву "бунт на еврокорабле" - РИА Новости, 08.07.2024
Пушков увидел в визите Орбана в Москву "бунт на еврокорабле"
Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T01:29
2024-07-08T01:42
в мире
венгрия
москва
россия
виктор орбан
жозеп боррель
алексей пушков
евросоюз
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, его дальнейшие зарубежные поездки, а также реакцию на это в Европе, назвав происходящее "бунтом на еврокорабле", который "назрел давно". В прошлую пятницу Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а оттуда отправился в Азербайджан - на саммит Организации тюркских государств (ОТГ). При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В Еврокомиссии также утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Позднее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в ответ на замечание Борреля о том, что объединение не давало Венгрии мандат представлять его на саммите ОТГ, в шутку спросил, может ли Венгрия хотя бы сходить на ужин без мандата ЕС. "Виктор Орбан открыто посылает куда подальше главу внешней политики ЕС Жозепа Борреля по всем вопросам - от поездки в Москву до участия в саммите Организации исламских государств. Венгерский бунт на еврокорабле назревал давно - и вот он разворачивается на наших глазах", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Он также заявил, что такого "внутреннего кризиса непослушания" в отношениях Брюсселя и ЕС еще не было. "Вполне очевидно, что Орбан ни во что ни ставит его руководителей и не испытывает к ним уважения", - добавил Пушков. Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Орбан заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
https://ria.ru/20240708/slutskij-1958110581.html
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в мире, венгрия, москва, россия, виктор орбан, жозеп боррель, алексей пушков, евросоюз, совет федерации рф, евросовет, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Москва, Россия, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Алексей Пушков, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Евросовет, Визит Орбана в Россию
Пушков увидел в визите Орбана в Москву "бунт на еврокорабле"

Пушков назвал визиты Орбана и их критику со стороны ЕС бунтом на еврокорабле

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, его дальнейшие зарубежные поездки, а также реакцию на это в Европе, назвав происходящее "бунтом на еврокорабле", который "назрел давно".
В прошлую пятницу Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а оттуда отправился в Азербайджан - на саммит Организации тюркских государств (ОТГ). При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В Еврокомиссии также утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Позднее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в ответ на замечание Борреля о том, что объединение не давало Венгрии мандат представлять его на саммите ОТГ, в шутку спросил, может ли Венгрия хотя бы сходить на ужин без мандата ЕС.
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"Виктор Орбан открыто посылает куда подальше главу внешней политики ЕС Жозепа Борреля по всем вопросам - от поездки в Москву до участия в саммите Организации исламских государств. Венгерский бунт на еврокорабле назревал давно - и вот он разворачивается на наших глазах", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он также заявил, что такого "внутреннего кризиса непослушания" в отношениях Брюсселя и ЕС еще не было. "Вполне очевидно, что Орбан ни во что ни ставит его руководителей и не испытывает к ним уважения", - добавил Пушков.
Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Орбан заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
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В миреВенгрияМоскваРоссияВиктор ОрбанЖозеп БоррельАлексей ПушковЕвросоюзСовет Федерации РФЕвросоветВизит Орбана в Россию
 
 
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