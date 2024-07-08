https://ria.ru/20240708/politsija-1958200712.html
В Петербурге выявили более двух тысяч нелегальных мигрантов
В Петербурге выявили более двух тысяч нелегальных мигрантов - РИА Новости, 08.07.2024
В Петербурге выявили более двух тысяч нелегальных мигрантов
Полиция Петербурга провела миграционный рейд и проверила знания русского языка у приезжих, выявлены более 2 тысяч человек, находящихся в стране с нарушением... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:43
2024-07-08T12:43
2024-07-08T12:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Полиция Петербурга провела миграционный рейд и проверила знания русского языка у приезжих, выявлены более 2 тысяч человек, находящихся в стране с нарушением закона, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Рейд проводился в хостелах, общежитиях, стройплощадках города, а также на рынках. Сотрудники полиции проверяли соблюдение порядка пребывания, легальность нахождения на территории России, причастность к совершению преступлений. "Результатом профилактического рейда стало выявление около 2 тысяч иностранных граждан, находящихся на территории России с нарушением миграционного законодательства. Часть из них, совершивших наиболее серьезные правонарушения, помещены в центр временного содержания для последующего принудительного выдворения за пределы нашего государства с последующим запретом на возвращение в течение нескольких лет", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Отмечается, что отдельное внимание полицейские уделяли проверке у мигрантов навыков владения русским языком. "Это стало особенно актуально после того, как в феврале этого года сотрудники экономической полиции Петербурга вскрыли в городе систему фиктивных экзаменов для мигрантов на знание русского языка", - добавили в пресс-службе. По оперативным данным, в эту систему были вовлечены специалисты нескольких крупных вузов Петербурга. За определенное денежное вознаграждение тысячи иностранных "специалистов" получили сертификаты о сдаче экзамена, дающие им право трудовой деятельности. Расследование этой схемы легализации мигрантов продолжается. В региональном Главке подчеркнули, что только во втором квартале этого года в Петербурге выявили свыше 600 иностранцев, которые не владели русским языком и не могли на нем общаться. "В установленном законом порядке информация о таких "специалистах" направляется в контролирующие органы. Впрочем, как правило, полиция получает ответ, что основания для аннулирования выданных экзаменационных сертификатов не усматриваются", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html
https://ria.ru/20240615/migranty-1953103061.html
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санкт-петербург, россия, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
В Петербурге выявили более двух тысяч нелегальных мигрантов
Полиция Петербурга выявила более 2 тысяч нелегально находящихся в РФ мигрантов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости.
Полиция Петербурга провела миграционный рейд и проверила знания русского языка у приезжих, выявлены более 2 тысяч человек, находящихся в стране с нарушением закона, сообщает
пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Рейд проводился в хостелах, общежитиях, стройплощадках города, а также на рынках. Сотрудники полиции проверяли соблюдение порядка пребывания, легальность нахождения на территории России
, причастность к совершению преступлений.
"Результатом профилактического рейда стало выявление около 2 тысяч иностранных граждан, находящихся на территории России с нарушением миграционного законодательства. Часть из них, совершивших наиболее серьезные правонарушения, помещены в центр временного содержания для последующего принудительного выдворения за пределы нашего государства с последующим запретом на возвращение в течение нескольких лет", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Отмечается, что отдельное внимание полицейские уделяли проверке у мигрантов навыков владения русским языком.
"Это стало особенно актуально после того, как в феврале этого года сотрудники экономической полиции Петербурга вскрыли в городе систему фиктивных экзаменов для мигрантов на знание русского языка", - добавили в пресс-службе.
По оперативным данным, в эту систему были вовлечены специалисты нескольких крупных вузов Петербурга. За определенное денежное вознаграждение тысячи иностранных "специалистов" получили сертификаты о сдаче экзамена, дающие им право трудовой деятельности. Расследование этой схемы легализации мигрантов продолжается.
В региональном Главке подчеркнули, что только во втором квартале этого года в Петербурге выявили свыше 600 иностранцев, которые не владели русским языком и не могли на нем общаться.
"В установленном законом порядке информация о таких "специалистах" направляется в контролирующие органы. Впрочем, как правило, полиция получает ответ, что основания для аннулирования выданных экзаменационных сертификатов не усматриваются", - заключили в пресс-службе.