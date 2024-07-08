https://ria.ru/20240708/politsija-1958200712.html

В Петербурге выявили более двух тысяч нелегальных мигрантов

В Петербурге выявили более двух тысяч нелегальных мигрантов - РИА Новости, 08.07.2024

В Петербурге выявили более двух тысяч нелегальных мигрантов

Полиция Петербурга провела миграционный рейд и проверила знания русского языка у приезжих, выявлены более 2 тысяч человек, находящихся в стране с нарушением... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:43

2024-07-08T12:43

2024-07-08T12:44

санкт-петербург

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939095993_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_a23832cedad1f9cf15fa308614dc18a9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Полиция Петербурга провела миграционный рейд и проверила знания русского языка у приезжих, выявлены более 2 тысяч человек, находящихся в стране с нарушением закона, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Рейд проводился в хостелах, общежитиях, стройплощадках города, а также на рынках. Сотрудники полиции проверяли соблюдение порядка пребывания, легальность нахождения на территории России, причастность к совершению преступлений. "Результатом профилактического рейда стало выявление около 2 тысяч иностранных граждан, находящихся на территории России с нарушением миграционного законодательства. Часть из них, совершивших наиболее серьезные правонарушения, помещены в центр временного содержания для последующего принудительного выдворения за пределы нашего государства с последующим запретом на возвращение в течение нескольких лет", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Отмечается, что отдельное внимание полицейские уделяли проверке у мигрантов навыков владения русским языком. "Это стало особенно актуально после того, как в феврале этого года сотрудники экономической полиции Петербурга вскрыли в городе систему фиктивных экзаменов для мигрантов на знание русского языка", - добавили в пресс-службе. По оперативным данным, в эту систему были вовлечены специалисты нескольких крупных вузов Петербурга. За определенное денежное вознаграждение тысячи иностранных "специалистов" получили сертификаты о сдаче экзамена, дающие им право трудовой деятельности. Расследование этой схемы легализации мигрантов продолжается. В региональном Главке подчеркнули, что только во втором квартале этого года в Петербурге выявили свыше 600 иностранцев, которые не владели русским языком и не могли на нем общаться. "В установленном законом порядке информация о таких "специалистах" направляется в контролирующие органы. Впрочем, как правило, полиция получает ответ, что основания для аннулирования выданных экзаменационных сертификатов не усматриваются", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

https://ria.ru/20240615/migranty-1953103061.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936717235.html

https://ria.ru/20240327/podozrevaemye-1936216184.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, происшествия