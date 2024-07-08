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В Волгограде третий день ищут людей под завалами насосной станции - РИА Новости, 08.07.2024
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20:59 08.07.2024
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В Волгограде третий день ищут людей под завалами насосной станции
В Волгограде третий день ищут людей под завалами насосной станции - РИА Новости, 08.07.2024
В Волгограде третий день ищут людей под завалами насосной станции
Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде продолжается после взрыва в субботу, где погибли два человека, "Концессии водоснабжения" пообещали... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:59
2024-07-08T20:59
происшествия
жкх
волгоград
красноармейский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде продолжается после взрыва в субботу, где погибли два человека, "Концессии водоснабжения" пообещали оказать помощь семьям погибших сотрудников, сообщает компания в своем Telegram-канале. По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. В понедельник стало известно, что накануне взрыва на станции скончался еще один человек, который при выполнении работ потерял сознание и больше не очнулся. "Компания берет на себя все расходы по организации и проведению похорон, также семьям всех погибших будет оказана материальная помощь, в том числе, семьям работников, поиск которых еще продолжается", - говорится в сообщении Концессий. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
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волгоград
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происшествия, жкх, волгоград, красноармейский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Волгоград, Красноармейский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде третий день ищут людей под завалами насосной станции

Концессии водоснабжения: поиск людей под завалами насосной станции продолжается

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда
Последствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Последствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде продолжается после взрыва в субботу, где погибли два человека, "Концессии водоснабжения" пообещали оказать помощь семьям погибших сотрудников, сообщает компания в своем Telegram-канале.
По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами.
В понедельник стало известно, что накануне взрыва на станции скончался еще один человек, который при выполнении работ потерял сознание и больше не очнулся.
"Компания берет на себя все расходы по организации и проведению похорон, также семьям всех погибших будет оказана материальная помощь, в том числе, семьям работников, поиск которых еще продолжается", - говорится в сообщении Концессий.
СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
Последствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Источник: поиск людей под завалами в Волгограде осложняет скопление газа
7 июля, 22:04
 
ПроисшествияЖКХВолгоградКрасноармейский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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