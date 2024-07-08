В Волгограде третий день ищут людей под завалами насосной станции
Концессии водоснабжения: поиск людей под завалами насосной станции продолжается
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда
Последствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда
ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде продолжается после взрыва в субботу, где погибли два человека, "Концессии водоснабжения" пообещали оказать помощь семьям погибших сотрудников, сообщает компания в своем Telegram-канале.
По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами.
В понедельник стало известно, что накануне взрыва на станции скончался еще один человек, который при выполнении работ потерял сознание и больше не очнулся.
"Компания берет на себя все расходы по организации и проведению похорон, также семьям всех погибших будет оказана материальная помощь, в том числе, семьям работников, поиск которых еще продолжается", - говорится в сообщении Концессий.
СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.