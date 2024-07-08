https://ria.ru/20240708/poisk-1958364284.html

В Волгограде третий день ищут людей под завалами насосной станции

В Волгограде третий день ищут людей под завалами насосной станции - РИА Новости, 08.07.2024

В Волгограде третий день ищут людей под завалами насосной станции

Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде продолжается после взрыва в субботу, где погибли два человека, "Концессии водоснабжения" пообещали... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:59

2024-07-08T20:59

2024-07-08T20:59

происшествия

жкх

волгоград

красноармейский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде продолжается после взрыва в субботу, где погибли два человека, "Концессии водоснабжения" пообещали оказать помощь семьям погибших сотрудников, сообщает компания в своем Telegram-канале. По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. В понедельник стало известно, что накануне взрыва на станции скончался еще один человек, который при выполнении работ потерял сознание и больше не очнулся. "Компания берет на себя все расходы по организации и проведению похорон, также семьям всех погибших будет оказана материальная помощь, в том числе, семьям работников, поиск которых еще продолжается", - говорится в сообщении Концессий. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://ria.ru/20240707/poiski-1958095309.html

волгоград

красноармейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, волгоград, красноармейский район, следственный комитет россии (ск рф)