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В Чикаго в результате стрельбы за выходные погибли 19 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
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18:12 08.07.2024
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В Чикаго в результате стрельбы за выходные погибли 19 человек, пишут СМИ
В Чикаго в результате стрельбы за выходные погибли 19 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
В Чикаго в результате стрельбы за выходные погибли 19 человек, пишут СМИ
В американском городе Чикаго 19 человек были убиты и еще около восьми десятков получили ранения в результате серии случаев массовой стрельбы, охватившей столицу РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:12
2024-07-08T18:12
в мире
чикаго
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. В американском городе Чикаго 19 человек были убиты и еще около восьми десятков получили ранения в результате серии случаев массовой стрельбы, охватившей столицу штата Иллиноис за прошедшие длинные выходные, сообщает местный телеканал ABC 7. "По меньшей мере, 103 человека получили ранения, 19 из них смертельные, в результате насилия с применением огнестрельного оружия в Чикаго", - говорится в публикации со ссылкой на данные правоохранителей. Как отмечается, случаи стрельбы в городе фиксировались, начиная с ночи на четверг, когда в США стали отмечать день независимости 4 июля. С тех пор по городу регулярно фиксировались инциденты, в том числе, в спальных районах, на улицах, где преступники открывали огонь по прохожим из проезжавших автомобилей, а также на территории местного университета. По данным телеканала, по состоянию на утро понедельника по местному времени полиция не задержала ни одного подозреваемого.
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в мире, чикаго, сша
В мире, Чикаго, США
В Чикаго в результате стрельбы за выходные погибли 19 человек, пишут СМИ

ABC 7: в Чикаго в результате стрельбы за выходные погибли 19 человек, 84 ранены

© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Fotolia / EugeneF
Американский полицейский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. В американском городе Чикаго 19 человек были убиты и еще около восьми десятков получили ранения в результате серии случаев массовой стрельбы, охватившей столицу штата Иллиноис за прошедшие длинные выходные, сообщает местный телеканал ABC 7.
«
"По меньшей мере, 103 человека получили ранения, 19 из них смертельные, в результате насилия с применением огнестрельного оружия в Чикаго", - говорится в публикации со ссылкой на данные правоохранителей.
Как отмечается, случаи стрельбы в городе фиксировались, начиная с ночи на четверг, когда в США стали отмечать день независимости 4 июля. С тех пор по городу регулярно фиксировались инциденты, в том числе, в спальных районах, на улицах, где преступники открывали огонь по прохожим из проезжавших автомобилей, а также на территории местного университета.
По данным телеканала, по состоянию на утро понедельника по местному времени полиция не задержала ни одного подозреваемого.
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