https://ria.ru/20240708/podpole-1958226180.html
Подполье сообщило об ударе российских военных по объекту в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе российских военных по объекту в Кривом Роге - РИА Новости, 08.07.2024
Подполье сообщило об ударе российских военных по объекту в Кривом Роге
Удар нанесен по зданию подразделения "Метинвеста" в Кривом Роге Днепропетровской области, где ВСУ обшивали тяжелую военную технику и куда прибыли... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:11
2024-07-08T14:11
2024-07-08T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
сергей лебедев
метинвест
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Удар нанесен по зданию подразделения "Метинвеста" в Кривом Роге Днепропетровской области, где ВСУ обшивали тяжелую военную технику и куда прибыли военнослужащие, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Кривой Рог, прилет в военный объект… В админздание Северного ГОК Ахметовского "Метинвест"… Там наладили производство металлических сеток для БМП и танков. Прямо на месте, сетками обшивали тяжелую технику, а большая часть продукции расходилась на подобные предприятия по всей Украине. В том числе и в Николаев", - заявил собеседник агентства. По его словам, в здание в понедельник прибыли военные, их сопровождали гражданские.
https://ria.ru/20240412/podpolschik-1939498380.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Сергей Лебедев, Метинвест, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе российских военных по объекту в Кривом Роге
Подполье: ВС России ударили по зданию в Кривом Роге, где ВСУ обшивали технику