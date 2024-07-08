https://ria.ru/20240708/podpole-1958226180.html

Подполье сообщило об ударе российских военных по объекту в Кривом Роге

Подполье сообщило об ударе российских военных по объекту в Кривом Роге - РИА Новости, 08.07.2024

Подполье сообщило об ударе российских военных по объекту в Кривом Роге

Удар нанесен по зданию подразделения "Метинвеста" в Кривом Роге Днепропетровской области, где ВСУ обшивали тяжелую военную технику и куда прибыли... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:11

2024-07-08T14:11

2024-07-08T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

сергей лебедев

метинвест

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Удар нанесен по зданию подразделения "Метинвеста" в Кривом Роге Днепропетровской области, где ВСУ обшивали тяжелую военную технику и куда прибыли военнослужащие, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Кривой Рог, прилет в военный объект… В админздание Северного ГОК Ахметовского "Метинвест"… Там наладили производство металлических сеток для БМП и танков. Прямо на месте, сетками обшивали тяжелую технику, а большая часть продукции расходилась на подобные предприятия по всей Украине. В том числе и в Николаев", - заявил собеседник агентства. По его словам, в здание в понедельник прибыли военные, их сопровождали гражданские.

https://ria.ru/20240412/podpolschik-1939498380.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, сергей лебедев, метинвест, вооруженные силы украины