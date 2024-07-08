https://ria.ru/20240708/podmoskove-1958334587.html

В Подмосковье реализовали 30 импортозамещающих проектов с начала года

В Подмосковье реализовали 30 импортозамещающих проектов с начала года - РИА Новости, 08.07.2024

В Подмосковье реализовали 30 импортозамещающих проектов с начала года

В Подмосковье реализовано 30 инвестиционных проектов технологического суверенитета с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:03

2024-07-08T19:03

2024-07-08T19:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

импортозамещение

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Подмосковье реализовано 30 инвестиционных проектов технологического суверенитета с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Подмосковье – лидер по числу проектов технологического суверенитета. С марта 2022 года мы уже открыли 107 новых импортозамещающих предприятий. Только с начала текущего года на территории региона было реализовано 30 таких проектов", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что общие планы на 2024 год: 89 инвестпроектов с суммарным объемом инвестиций более 86 миллиардов рублей и созданием более 8 тысяч новых рабочих мест. Зиновьева добавила, что также есть планы на 2025 год и последующие. Например, к реализации в регионе в этом периоде уже запланировано более 140 проектов технологического суверенитета. Общий объем заявленных инвестиций по этим проектам оценивается почти в 120 миллиардов рублей. Суммарно в регионе заявлено 313 проектов технологического суверенитета с общим объемом инвестиций 283 миллиарда рублей. Порядка 29 тысяч рабочих мест появилось в Подмосковье за счет их реализации.

https://ria.ru/20240125/podmoskove-1923493169.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), импортозамещение