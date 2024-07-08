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Абсолютное счастье: неизвестная комическая опера о любви в Новой Опере - РИА Новости, 08.07.2024
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12:40 08.07.2024
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Абсолютное счастье: неизвестная комическая опера о любви в Новой Опере
Абсолютное счастье: неизвестная комическая опера о любви в Новой Опере - РИА Новости, 08.07.2024
Абсолютное счастье: неизвестная комическая опера о любви в Новой Опере
Под конец сезона московский театр Новая Опера представляет неизвестную в России комическую оперу "Почтальон из Лонжюмо" Адольфа Адана. Этого композитора мы... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:40
2024-07-08T12:40
евгений писарев
новая опера
культпоход
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Под конец сезона московский театр Новая Опера представляет неизвестную в России комическую оперу "Почтальон из Лонжюмо" Адольфа Адана. Этого композитора мы знаем, как автора музыки к балету "Жизель", однако в свое время он больше был известен как сочинитель опер – его у них около полусотни. Премьера состоится 11, 13 и 15 июля.Год назад театр представил концертное исполнение этого сложнейшего, но искрометно веселого шедевра. Теперь режиссер Евгений Писарев поставил спектакль с изящными декорациями и красивыми костюмами.Сюжет этой оперы крутится вокруг почты и оперного искусства. Главный герой Шаплу – почтальон, обладатель великолепного голоса. Прямо на его собственной свадьбе с трактирщицей Мадлен заезжий богатей, услышав пение Шаплу, предлагает ангажемент в парижском театре. Шаплу бросает невесту ради блестящей карьеры оперного певца.Сюжет оперы полон несуразиц: 10 лет спустя Шаплу встречает свою Мадлен в Париже, но не узнает, и вновь увлекается ей. Режиссер-постановщик Евгений Писарев уверен – в этой истории не нужно искать логику или оправдание поступков героев. Это комическая опера, и главное здесь – смешные ситуации и легкая музыка.Вместе с Евгением Писаревым над постановкой работает французский дирижер Клеман Нонсьё. Победитель (вторая премия) Первого международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова, он сейчас активно работает в России. Репетируя эту оперу, Нонсьё очень много внимания уделял не только легкости звучания, но и произношению французского текста. Он уверен, что в жанре опера-комик этот аспект не менее важен, чем вокал.По замыслу Евгения Писарева в опере появятся два новых героя – это такие "музыковеды", которых исполнят драматические актеры Сергей Епишев и Олег Савцов. Один – умудренный опытом, второй – юный и наивный. Своеобразные Ширвиндт и Державин, если подбирать аналогии. Такой ход должен подчеркнуть театральность происходящего на сцене. Кстати, текст оперы будет звучать на языке оригинала (французском), а вот два драматических героя будут обращаться к зрителям по-русски, объясняя и комментируя происходящее.Художник-постановщик Зиновий Марголин в оформлении спектакля отталкивался от темы писем. На сцене буду появляться различные видовые открытки, которые будут обозначать место действия.Художница Ольга Шаишмелашвили вдохновлялась изысканной атмосферой эпохи рококо, использовала узнаваемые черты костюмов конца XVIII, которые соответствуют прелести и легкости музыки Адана. Тема писем "переходит" и на костюмы, которые становятся своеобразными посланиями, даже с кляксами.Еще два члена постановочной команды – хореографы Альбертс Альбертс и Александра Конникова, они наделят героев "Почтальона из Лонжюмо" особым языком движения. Работа строится так: режиссер Евгений Писарев дает определение персонажей, а дальше хореографы создают их пластическую и телесную характеристику, формируют мизансцены."Подобные оперы во времена Адана создавались для забавы богатых людей и, может быть, были не лишены самоиронии или даже сатиры", – говорит режиссер Евгений Писарев. Вместе с командой постановщиков он создает легкий, веселый и изысканный спектакль. "Эта музыка – абсолютное счастье", – добавляет Писарев.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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евгений писарев, новая опера, культпоход
Евгений Писарев, Новая опера, Культпоход

Абсолютное счастье: неизвестная комическая опера о любви в Новой Опере

© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы Почтальон из Лонжюмо - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
Читать ria.ru в
Под конец сезона московский театр Новая Опера представляет неизвестную в России комическую оперу "Почтальон из Лонжюмо" Адольфа Адана. Этого композитора мы знаем, как автора музыки к балету "Жизель", однако в свое время он больше был известен как сочинитель опер – его у них около полусотни. Премьера состоится 11, 13 и 15 июля.
Год назад театр представил концертное исполнение этого сложнейшего, но искрометно веселого шедевра. Теперь режиссер Евгений Писарев поставил спектакль с изящными декорациями и красивыми костюмами.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы Почтальон из Лонжюмо
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы Почтальон из Лонжюмо
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваПарики к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Парики к опере Почтальон из Лонжюмо
Парики к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваКостюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Костюмы к опере Почтальон из Лонжюмо
Костюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваЭскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Эскизы костюмов к опере Почтальон из Лонжюмо
Эскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
5 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы Почтальон из Лонжюмо
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
6 из 6
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 6
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 6
Парики к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 6
Костюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 6
Эскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
5 из 6
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
6 из 6
Сюжет этой оперы крутится вокруг почты и оперного искусства. Главный герой Шаплу – почтальон, обладатель великолепного голоса. Прямо на его собственной свадьбе с трактирщицей Мадлен заезжий богатей, услышав пение Шаплу, предлагает ангажемент в парижском театре. Шаплу бросает невесту ради блестящей карьеры оперного певца.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРежиссер Евгений Писарев (слева) и дирижер Клеман Нонсьё (справа)
Режиссер Евгений Писарев (слева) и дирижер Клеман Нонсьё (справа) - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
Режиссер Евгений Писарев (слева) и дирижер Клеман Нонсьё (справа)
Сюжет оперы полон несуразиц: 10 лет спустя Шаплу встречает свою Мадлен в Париже, но не узнает, и вновь увлекается ей. Режиссер-постановщик Евгений Писарев уверен – в этой истории не нужно искать логику или оправдание поступков героев. Это комическая опера, и главное здесь – смешные ситуации и легкая музыка.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы Почтальон из Лонжюмо
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваПартитура оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Партитура оперы Почтальон из Лонжюмо
Партитура оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваПартитура оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Партитура оперы Почтальон из Лонжюмо
Партитура оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваДирижер Клеман Нонсьё
Дирижер Клеман Нонсьё
Дирижер Клеман Нонсьё
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 4
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 4
Партитура оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 4
Партитура оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 4
Дирижер Клеман Нонсьё
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 4
Вместе с Евгением Писаревым над постановкой работает французский дирижер Клеман Нонсьё. Победитель (вторая премия) Первого международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова, он сейчас активно работает в России. Репетируя эту оперу, Нонсьё очень много внимания уделял не только легкости звучания, но и произношению французского текста. Он уверен, что в жанре опера-комик этот аспект не менее важен, чем вокал.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваМакет декораций к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Макет декораций к опере Почтальон из Лонжюмо - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
Макет декораций к опере "Почтальон из Лонжюмо"
По замыслу Евгения Писарева в опере появятся два новых героя – это такие "музыковеды", которых исполнят драматические актеры Сергей Епишев и Олег Савцов. Один – умудренный опытом, второй – юный и наивный. Своеобразные Ширвиндт и Державин, если подбирать аналогии. Такой ход должен подчеркнуть театральность происходящего на сцене. Кстати, текст оперы будет звучать на языке оригинала (французском), а вот два драматических героя будут обращаться к зрителям по-русски, объясняя и комментируя происходящее.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваМакет декораций к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Макет декораций к опере Почтальон из Лонжюмо
Макет декораций к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы Почтальон из Лонжюмо
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 2
Макет декораций к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 2
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 2
Художник-постановщик Зиновий Марголин в оформлении спектакля отталкивался от темы писем. На сцене буду появляться различные видовые открытки, которые будут обозначать место действия.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваДетали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Детали костюмов к опере Почтальон из Лонжюмо
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваДетали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Детали костюмов к опере Почтальон из Лонжюмо
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваКостюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Костюмы к опере Почтальон из Лонжюмо
Костюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваКостюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Костюмы к опере Почтальон из Лонжюмо
Костюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваЭскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Эскизы костюмов к опере Почтальон из Лонжюмо
Эскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
5 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваДетали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Детали костюмов к опере Почтальон из Лонжюмо
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
6 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваЭскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Эскизы костюмов к опере Почтальон из Лонжюмо
Эскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
7 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваДетали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Детали костюмов к опере Почтальон из Лонжюмо
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
8 из 8
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 8
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 8
Костюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 8
Костюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 8
Эскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
5 из 8
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
6 из 8
Эскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
7 из 8
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
8 из 8
Художница Ольга Шаишмелашвили вдохновлялась изысканной атмосферой эпохи рококо, использовала узнаваемые черты костюмов конца XVIII, которые соответствуют прелести и легкости музыки Адана. Тема писем "переходит" и на костюмы, которые становятся своеобразными посланиями, даже с кляксами.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы Почтальон из Лонжюмо
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы Почтальон из Лонжюмо
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы Почтальон из Лонжюмо
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы Почтальон из Лонжюмо
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 4
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 4
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 4
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 4
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 4
Еще два члена постановочной команды – хореографы Альбертс Альбертс и Александра Конникова, они наделят героев "Почтальона из Лонжюмо" особым языком движения. Работа строится так: режиссер Евгений Писарев дает определение персонажей, а дальше хореографы создают их пластическую и телесную характеристику, формируют мизансцены.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваУборка сцены перед репетицией оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Уборка сцены перед репетицией оперы Почтальон из Лонжюмо - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
Уборка сцены перед репетицией оперы "Почтальон из Лонжюмо"
"Подобные оперы во времена Адана создавались для забавы богатых людей и, может быть, были не лишены самоиронии или даже сатиры", – говорит режиссер Евгений Писарев. Вместе с командой постановщиков он создает легкий, веселый и изысканный спектакль. "Эта музыка – абсолютное счастье", – добавляет Писарев.
Почтовая карета, литография Жана Виктора Адама (1839) - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Театр Новая Опера представит малоизвестную французскую комическую оперу
7 июля 2023, 12:51
 
Евгений ПисаревНовая операКультпоход
 
 
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