https://ria.ru/20240708/pochtalonpremera-1958182405.html

Абсолютное счастье: неизвестная комическая опера о любви в Новой Опере

Абсолютное счастье: неизвестная комическая опера о любви в Новой Опере - РИА Новости, 08.07.2024

Абсолютное счастье: неизвестная комическая опера о любви в Новой Опере

Под конец сезона московский театр Новая Опера представляет неизвестную в России комическую оперу "Почтальон из Лонжюмо" Адольфа Адана. Этого композитора мы... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:40

2024-07-08T12:40

2024-07-08T12:40

евгений писарев

новая опера

культпоход

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Под конец сезона московский театр Новая Опера представляет неизвестную в России комическую оперу "Почтальон из Лонжюмо" Адольфа Адана. Этого композитора мы знаем, как автора музыки к балету "Жизель", однако в свое время он больше был известен как сочинитель опер – его у них около полусотни. Премьера состоится 11, 13 и 15 июля.Год назад театр представил концертное исполнение этого сложнейшего, но искрометно веселого шедевра. Теперь режиссер Евгений Писарев поставил спектакль с изящными декорациями и красивыми костюмами.Сюжет этой оперы крутится вокруг почты и оперного искусства. Главный герой Шаплу – почтальон, обладатель великолепного голоса. Прямо на его собственной свадьбе с трактирщицей Мадлен заезжий богатей, услышав пение Шаплу, предлагает ангажемент в парижском театре. Шаплу бросает невесту ради блестящей карьеры оперного певца.Сюжет оперы полон несуразиц: 10 лет спустя Шаплу встречает свою Мадлен в Париже, но не узнает, и вновь увлекается ей. Режиссер-постановщик Евгений Писарев уверен – в этой истории не нужно искать логику или оправдание поступков героев. Это комическая опера, и главное здесь – смешные ситуации и легкая музыка.Вместе с Евгением Писаревым над постановкой работает французский дирижер Клеман Нонсьё. Победитель (вторая премия) Первого международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова, он сейчас активно работает в России. Репетируя эту оперу, Нонсьё очень много внимания уделял не только легкости звучания, но и произношению французского текста. Он уверен, что в жанре опера-комик этот аспект не менее важен, чем вокал.По замыслу Евгения Писарева в опере появятся два новых героя – это такие "музыковеды", которых исполнят драматические актеры Сергей Епишев и Олег Савцов. Один – умудренный опытом, второй – юный и наивный. Своеобразные Ширвиндт и Державин, если подбирать аналогии. Такой ход должен подчеркнуть театральность происходящего на сцене. Кстати, текст оперы будет звучать на языке оригинала (французском), а вот два драматических героя будут обращаться к зрителям по-русски, объясняя и комментируя происходящее.Художник-постановщик Зиновий Марголин в оформлении спектакля отталкивался от темы писем. На сцене буду появляться различные видовые открытки, которые будут обозначать место действия.Художница Ольга Шаишмелашвили вдохновлялась изысканной атмосферой эпохи рококо, использовала узнаваемые черты костюмов конца XVIII, которые соответствуют прелести и легкости музыки Адана. Тема писем "переходит" и на костюмы, которые становятся своеобразными посланиями, даже с кляксами.Еще два члена постановочной команды – хореографы Альбертс Альбертс и Александра Конникова, они наделят героев "Почтальона из Лонжюмо" особым языком движения. Работа строится так: режиссер Евгений Писарев дает определение персонажей, а дальше хореографы создают их пластическую и телесную характеристику, формируют мизансцены."Подобные оперы во времена Адана создавались для забавы богатых людей и, может быть, были не лишены самоиронии или даже сатиры", – говорит режиссер Евгений Писарев. Вместе с командой постановщиков он создает легкий, веселый и изысканный спектакль. "Эта музыка – абсолютное счастье", – добавляет Писарев.

https://ria.ru/20230707/pochtalonpremera-1882754779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений писарев, новая опера, культпоход