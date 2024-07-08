Абсолютное счастье: неизвестная комическая опера о любви в Новой Опере
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
Под конец сезона московский театр Новая Опера представляет неизвестную в России комическую оперу "Почтальон из Лонжюмо" Адольфа Адана. Этого композитора мы знаем, как автора музыки к балету "Жизель", однако в свое время он больше был известен как сочинитель опер – его у них около полусотни. Премьера состоится 11, 13 и 15 июля.
Год назад театр представил концертное исполнение этого сложнейшего, но искрометно веселого шедевра. Теперь режиссер Евгений Писарев поставил спектакль с изящными декорациями и красивыми костюмами.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваПарики к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Парики к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
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© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваКостюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Костюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваЭскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Эскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
5 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
6 из 6
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 6
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 6
Парики к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 6
Костюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 6
Эскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
5 из 6
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
6 из 6
Сюжет этой оперы крутится вокруг почты и оперного искусства. Главный герой Шаплу – почтальон, обладатель великолепного голоса. Прямо на его собственной свадьбе с трактирщицей Мадлен заезжий богатей, услышав пение Шаплу, предлагает ангажемент в парижском театре. Шаплу бросает невесту ради блестящей карьеры оперного певца.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРежиссер Евгений Писарев (слева) и дирижер Клеман Нонсьё (справа)
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
Режиссер Евгений Писарев (слева) и дирижер Клеман Нонсьё (справа)
Сюжет оперы полон несуразиц: 10 лет спустя Шаплу встречает свою Мадлен в Париже, но не узнает, и вновь увлекается ей. Режиссер-постановщик Евгений Писарев уверен – в этой истории не нужно искать логику или оправдание поступков героев. Это комическая опера, и главное здесь – смешные ситуации и легкая музыка.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваПартитура оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Партитура оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваПартитура оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Партитура оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваДирижер Клеман Нонсьё
Дирижер Клеман Нонсьё
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 4
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 4
Партитура оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 4
Партитура оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 4
Дирижер Клеман Нонсьё
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 4
Вместе с Евгением Писаревым над постановкой работает французский дирижер Клеман Нонсьё. Победитель (вторая премия) Первого международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова, он сейчас активно работает в России. Репетируя эту оперу, Нонсьё очень много внимания уделял не только легкости звучания, но и произношению французского текста. Он уверен, что в жанре опера-комик этот аспект не менее важен, чем вокал.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваМакет декораций к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
Макет декораций к опере "Почтальон из Лонжюмо"
По замыслу Евгения Писарева в опере появятся два новых героя – это такие "музыковеды", которых исполнят драматические актеры Сергей Епишев и Олег Савцов. Один – умудренный опытом, второй – юный и наивный. Своеобразные Ширвиндт и Державин, если подбирать аналогии. Такой ход должен подчеркнуть театральность происходящего на сцене. Кстати, текст оперы будет звучать на языке оригинала (французском), а вот два драматических героя будут обращаться к зрителям по-русски, объясняя и комментируя происходящее.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваМакет декораций к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Макет декораций к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 2
Макет декораций к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 2
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 2
Художник-постановщик Зиновий Марголин в оформлении спектакля отталкивался от темы писем. На сцене буду появляться различные видовые открытки, которые будут обозначать место действия.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваДетали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваДетали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваКостюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Костюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваКостюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Костюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваЭскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Эскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
5 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваДетали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
6 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваЭскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Эскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
7 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваДетали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
8 из 8
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 8
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 8
Костюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 8
Костюмы к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 8
Эскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
5 из 8
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
6 из 8
Эскизы костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
7 из 8
Детали костюмов к опере "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
8 из 8
Художница Ольга Шаишмелашвили вдохновлялась изысканной атмосферой эпохи рококо, использовала узнаваемые черты костюмов конца XVIII, которые соответствуют прелести и легкости музыки Адана. Тема писем "переходит" и на костюмы, которые становятся своеобразными посланиями, даже с кляксами.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваРепетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 4
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
1 из 4
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
2 из 4
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
3 из 4
Репетиция оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
4 из 4
Еще два члена постановочной команды – хореографы Альбертс Альбертс и Александра Конникова, они наделят героев "Почтальона из Лонжюмо" особым языком движения. Работа строится так: режиссер Евгений Писарев дает определение персонажей, а дальше хореографы создают их пластическую и телесную характеристику, формируют мизансцены.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина ХристоваУборка сцены перед репетицией оперы "Почтальон из Лонжюмо"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Екатерина Христова
Уборка сцены перед репетицией оперы "Почтальон из Лонжюмо"
"Подобные оперы во времена Адана создавались для забавы богатых людей и, может быть, были не лишены самоиронии или даже сатиры", – говорит режиссер Евгений Писарев. Вместе с командой постановщиков он создает легкий, веселый и изысканный спектакль. "Эта музыка – абсолютное счастье", – добавляет Писарев.
Театр Новая Опера представит малоизвестную французскую комическую оперу
7 июля 2023, 12:51