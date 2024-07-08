https://ria.ru/20240708/peterburg-1958353407.html

У Дворцового моста в Петербурге произошел навал судов

У Дворцового моста в Петербурге произошел навал судов - РИА Новости, 08.07.2024

У Дворцового моста в Петербурге произошел навал судов

Навал судов произошел у Дворцового моста на реке Нева в Петербурге, транспортная полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:11

2024-07-08T20:11

2024-07-08T20:11

происшествия

нева (река)

санкт-петербург

сзфо

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Навал судов произошел у Дворцового моста на реке Нева в Петербурге, транспортная полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО. "Сегодня в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что сегодня около часа ночи ниже по течению от Дворцового моста произошел навал судов", - сообщили в ведомстве. Выяснилось, что маломерное судно совершило навал, вследствие чего второй катер получил царапины по левому борту. "Маломер с места происшествия скрылся. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет", - добавили в пресс-службе транспортной полиции. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240703/vzryv-1957186292.html

нева (река)

санкт-петербург

сзфо

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нева (река), санкт-петербург, сзфо