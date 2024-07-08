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У Дворцового моста в Петербурге произошел навал судов - РИА Новости, 08.07.2024
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20:11 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/peterburg-1958353407.html
У Дворцового моста в Петербурге произошел навал судов
У Дворцового моста в Петербурге произошел навал судов - РИА Новости, 08.07.2024
У Дворцового моста в Петербурге произошел навал судов
Навал судов произошел у Дворцового моста на реке Нева в Петербурге, транспортная полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:11
2024-07-08T20:11
происшествия
нева (река)
санкт-петербург
сзфо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Навал судов произошел у Дворцового моста на реке Нева в Петербурге, транспортная полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО. "Сегодня в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что сегодня около часа ночи ниже по течению от Дворцового моста произошел навал судов", - сообщили в ведомстве. Выяснилось, что маломерное судно совершило навал, вследствие чего второй катер получил царапины по левому борту. "Маломер с места происшествия скрылся. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет", - добавили в пресс-службе транспортной полиции. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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нева (река)
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происшествия, нева (река), санкт-петербург, сзфо
Происшествия, Нева (река), Санкт-Петербург, СЗФО
У Дворцового моста в Петербурге произошел навал судов

На Неве около Дворцового моста в Петербурге произошел навал судов

© Фото : УТ МВД России по СЗФО/ВКонтактеМесто происшествия, где произошел навал судов у Дворцового моста на реке Нева
Место происшествия, где произошел навал судов у Дворцового моста на реке Нева - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : УТ МВД России по СЗФО/ВКонтакте
Место происшествия, где произошел навал судов у Дворцового моста на реке Нева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Навал судов произошел у Дворцового моста на реке Нева в Петербурге, транспортная полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО.
«
"Сегодня в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что сегодня около часа ночи ниже по течению от Дворцового моста произошел навал судов", - сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что маломерное судно совершило навал, вследствие чего второй катер получил царапины по левому борту.
"Маломер с места происшествия скрылся. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет", - добавили в пресс-службе транспортной полиции.
По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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