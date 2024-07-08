https://ria.ru/20240708/parad-1958358995.html

Россия проработает участие белорусских военных в параде 9 мая в 2025 года

Россия проработает участие белорусских военных в параде 9 мая в 2025 года - РИА Новости, 08.07.2024

Россия проработает участие белорусских военных в параде 9 мая в 2025 года

Российская и белорусская стороны проработают участие белорусских военных в параде Победы в Москве в 2025 году, сообщили в посольстве Белоруссии в России. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:36

2024-07-08T20:36

2024-07-08T20:36

белоруссия

москва

россия

михаил галузин

шос

освобождение. путь к победе

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949453095_0:62:2882:1683_1920x0_80_0_0_cafce460005184105038c7c19dc160a9.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская и белорусская стороны проработают участие белорусских военных в параде Победы в Москве в 2025 году, сообщили в посольстве Белоруссии в России. В своем Telegram-канале посольство сообщило, что недавно назначенный посол Белоруссии Александр Рогожник вручил замглавы МИД РФ Михаилу Галузину копии верительных грамот. Как отмечается, дипломаты обсудили различные аспекты взаимодействия двух стран. "Договорились проработать участие белорусских военных в Параде по случаю 80-летия Победы в Москве в будущем году", - говорится в сообщении посольства. Подчеркивается, что посол Белоруссии заострил внимание на экономических аспектах взаимодействия, в том числе и "в контексте продолжения активной работы в российских регионах". Участники встречи сошлись во мнении о "важности совместных усилий по развитию промышленной кооперации и импортозамещения для решения общей задачи достижения технологического суверенитета". "Подтвердили нацеленность на координацию работы на международных площадках и в интеграционных форматах. Александр Рогожник поблагодарил российскую сторону за последовательную поддержку Беларуси в вопросе присоединения к ШОС", - говорится в сообщении. Стороны также обсудили "вопросы межмидовского взаимодействия и ход выполнения достигнутых министрами иностранных дел договоренностей, рассмотрели график ближайших контактов на различных уровнях", добавили в посольстве.

https://ria.ru/20240624/pobeda-1955111590.html

https://ria.ru/20240509/parad-1944962119.html

белоруссия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, москва, россия, михаил галузин, шос, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945)