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Россия проработает участие белорусских военных в параде 9 мая в 2025 года - РИА Новости, 08.07.2024
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20:36 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/parad-1958358995.html
Россия проработает участие белорусских военных в параде 9 мая в 2025 года
Россия проработает участие белорусских военных в параде 9 мая в 2025 года - РИА Новости, 08.07.2024
Россия проработает участие белорусских военных в параде 9 мая в 2025 года
Российская и белорусская стороны проработают участие белорусских военных в параде Победы в Москве в 2025 году, сообщили в посольстве Белоруссии в России. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:36
2024-07-08T20:36
белоруссия
москва
россия
михаил галузин
шос
освобождение. путь к победе
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская и белорусская стороны проработают участие белорусских военных в параде Победы в Москве в 2025 году, сообщили в посольстве Белоруссии в России. В своем Telegram-канале посольство сообщило, что недавно назначенный посол Белоруссии Александр Рогожник вручил замглавы МИД РФ Михаилу Галузину копии верительных грамот. Как отмечается, дипломаты обсудили различные аспекты взаимодействия двух стран. "Договорились проработать участие белорусских военных в Параде по случаю 80-летия Победы в Москве в будущем году", - говорится в сообщении посольства. Подчеркивается, что посол Белоруссии заострил внимание на экономических аспектах взаимодействия, в том числе и "в контексте продолжения активной работы в российских регионах". Участники встречи сошлись во мнении о "важности совместных усилий по развитию промышленной кооперации и импортозамещения для решения общей задачи достижения технологического суверенитета". "Подтвердили нацеленность на координацию работы на международных площадках и в интеграционных форматах. Александр Рогожник поблагодарил российскую сторону за последовательную поддержку Беларуси в вопросе присоединения к ШОС", - говорится в сообщении. Стороны также обсудили "вопросы межмидовского взаимодействия и ход выполнения достигнутых министрами иностранных дел договоренностей, рассмотрели график ближайших контактов на различных уровнях", добавили в посольстве.
https://ria.ru/20240624/pobeda-1955111590.html
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белоруссия, москва, россия, михаил галузин, шос, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945)
Белоруссия, Москва, Россия, Михаил Галузин, ШОС, Освобождение. Путь к Победе, Великая Отечественная война (1941-1945)
Россия проработает участие белорусских военных в параде 9 мая в 2025 года

Россия проработает участие белорусских военных в параде Победы в 2025 года

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Штурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Штурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская и белорусская стороны проработают участие белорусских военных в параде Победы в Москве в 2025 году, сообщили в посольстве Белоруссии в России.
В своем Telegram-канале посольство сообщило, что недавно назначенный посол Белоруссии Александр Рогожник вручил замглавы МИД РФ Михаилу Галузину копии верительных грамот. Как отмечается, дипломаты обсудили различные аспекты взаимодействия двух стран.
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"Договорились проработать участие белорусских военных в Параде по случаю 80-летия Победы в Москве в будущем году", - говорится в сообщении посольства.
Подчеркивается, что посол Белоруссии заострил внимание на экономических аспектах взаимодействия, в том числе и "в контексте продолжения активной работы в российских регионах". Участники встречи сошлись во мнении о "важности совместных усилий по развитию промышленной кооперации и импортозамещения для решения общей задачи достижения технологического суверенитета".
«
"Подтвердили нацеленность на координацию работы на международных площадках и в интеграционных форматах. Александр Рогожник поблагодарил российскую сторону за последовательную поддержку Беларуси в вопросе присоединения к ШОС", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили "вопросы межмидовского взаимодействия и ход выполнения достигнутых министрами иностранных дел договоренностей, рассмотрели график ближайших контактов на различных уровнях", добавили в посольстве.
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