Россия проработает участие белорусских военных в параде 9 мая в 2025 года
Россия проработает участие белорусских военных в параде Победы в 2025 года
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Штурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская и белорусская стороны проработают участие белорусских военных в параде Победы в Москве в 2025 году, сообщили в посольстве Белоруссии в России.
В своем Telegram-канале посольство сообщило, что недавно назначенный посол Белоруссии Александр Рогожник вручил замглавы МИД РФ Михаилу Галузину копии верительных грамот. Как отмечается, дипломаты обсудили различные аспекты взаимодействия двух стран.
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"Договорились проработать участие белорусских военных в Параде по случаю 80-летия Победы в Москве в будущем году", - говорится в сообщении посольства.
Подчеркивается, что посол Белоруссии заострил внимание на экономических аспектах взаимодействия, в том числе и "в контексте продолжения активной работы в российских регионах". Участники встречи сошлись во мнении о "важности совместных усилий по развитию промышленной кооперации и импортозамещения для решения общей задачи достижения технологического суверенитета".
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"Подтвердили нацеленность на координацию работы на международных площадках и в интеграционных форматах. Александр Рогожник поблагодарил российскую сторону за последовательную поддержку Беларуси в вопросе присоединения к ШОС", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили "вопросы межмидовского взаимодействия и ход выполнения достигнутых министрами иностранных дел договоренностей, рассмотрели график ближайших контактов на различных уровнях", добавили в посольстве.