https://ria.ru/20240708/ozabochennost-1958265938.html

РХБЗ рассказало о реакции мира на озабоченность по нарушениям США и Украины

РХБЗ рассказало о реакции мира на озабоченность по нарушениям США и Украины - РИА Новости, 08.07.2024

РХБЗ рассказало о реакции мира на озабоченность по нарушениям США и Украины

Мировое экспертное сообщество услышало информацию Минобороны РФ о нарушениях США и Украиной обязательств по нераспространению оружия массового поражения, заявил РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:51

2024-07-08T15:51

2024-07-08T16:02

специальная военная операция на украине

украина

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сша

игорь кириллов

андрей ермак

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мировое экспертное сообщество услышало информацию Минобороны РФ о нарушениях США и Украиной обязательств по нераспространению оружия массового поражения, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Необходимо отметить, что озвученная в ходе последнего брифинга Минобороны России информация о нарушениях США и Украиной своих обязательств в области нераспространения оружия массового поражения была услышана экспертным сообществом", - сказал Кириллов. По его словам, соответствующие комментарии были размещены в европейских и американских СМИ, а также на информационных порталах в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Кириллов отметил, что целый ряд изданий выразили озабоченность по поводу создания Украиной "грязной бомбы" с использованием радиохимических веществ. Ввоз отработанного ядерного топлива и побочных продуктов опасных химических производств продолжается на территорию страны через Польшу и Румынию, что приводит к превращению Украины в "свалку" высоко опасных отходов. Курирует указанный процесс – глава офиса президента Украины Андрей Ермак, а спонсором выступает фонд Сороса, напомнил российский генерал.

https://ria.ru/20240708/otravlenie-1958265602.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357011.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, игорь кириллов, андрей ермак