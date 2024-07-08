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Орбан показал свою политическую волю к диалогу, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024
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15:13 08.07.2024 (обновлено: 15:21 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/orban-1958247536.html
Орбан показал свою политическую волю к диалогу, заявил Песков
Орбан показал свою политическую волю к диалогу, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024
Орбан показал свою политическую волю к диалогу, заявил Песков
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:13
2024-07-08T15:21
москва
виктор орбан
дмитрий песков
венгрия
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он показал свою политическую волю на диалог, мы воспринимаем это весьма и весьма позитивно. Считаем, что это может быть очень полезно", - сказал Песков изданию Life, говоря о возможности новых контактов с Орбаном.Переговоры Орбана и президента России Владимира Путина состоялись 5 июля в Кремле. Свой визит в Москву премьер Венгрии назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Орбан заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Позже стало известно, что венгерский премьер отправился в Китай, в понедельник состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Вскоре Орбан сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон.
https://ria.ru/20240708/orban-1958206586.html
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москва, виктор орбан, дмитрий песков, венгрия, в мире
Москва, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Венгрия, В мире
Орбан показал свою политическую волю к диалогу, заявил Песков

Песков: Орбан показал политическую волю к диалогу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он показал свою политическую волю на диалог, мы воспринимаем это весьма и весьма позитивно. Считаем, что это может быть очень полезно", - сказал Песков изданию Life, говоря о возможности новых контактов с Орбаном.
Переговоры Орбана и президента России Владимира Путина состоялись 5 июля в Кремле. Свой визит в Москву премьер Венгрии назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Орбан заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Позже стало известно, что венгерский премьер отправился в Китай, в понедельник состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Вскоре Орбан сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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