https://ria.ru/20240708/orban-1958247536.html
Орбан показал свою политическую волю к диалогу, заявил Песков
Орбан показал свою политическую волю к диалогу, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024
Орбан показал свою политическую волю к диалогу, заявил Песков
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:13
2024-07-08T15:13
2024-07-08T15:21
москва
виктор орбан
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он показал свою политическую волю на диалог, мы воспринимаем это весьма и весьма позитивно. Считаем, что это может быть очень полезно", - сказал Песков изданию Life, говоря о возможности новых контактов с Орбаном.Переговоры Орбана и президента России Владимира Путина состоялись 5 июля в Кремле. Свой визит в Москву премьер Венгрии назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Орбан заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Позже стало известно, что венгерский премьер отправился в Китай, в понедельник состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Вскоре Орбан сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, виктор орбан, дмитрий песков, венгрия, в мире
Москва, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Венгрия, В мире
Орбан показал свою политическую волю к диалогу, заявил Песков
Песков: Орбан показал политическую волю к диалогу