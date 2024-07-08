https://ria.ru/20240708/orban-1958209903.html
Китай пообещал продолжить усилия по урегулированию на Украине, заявил Орбан
Китай пообещал продолжить усилия по урегулированию на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 08.07.2024
Китай пообещал продолжить усилия по урегулированию на Украине, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на встрече председатель КНР Си Цзиньпин обещал ему продолжить свои усилия по установлению мира на Украине,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:06
2024-07-08T13:06
2024-07-08T13:18
украина
китай
венгрия
в мире
виктор орбан
си цзиньпин
владимир путин
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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на встрече председатель КНР Си Цзиньпин обещал ему продолжить свои усилия по установлению мира на Украине, Венгрия тоже собирается продолжать работу в этом направлении."Мы обсудили с председателем Си китайский мирный план. Китай - единственная мировая держава, которая с самого начала однозначно привержена миру. Это важно для Венгрии и важно для всего Евросоюза. Председатель Си сегодня дал понять, что он продолжит свои усилия, направленные на установление мира. Мы не одни! Мы тоже продолжим работу", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Х по итогам визита в Пекин.В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон.
https://ria.ru/20240708/orban-1958206586.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, китай, венгрия, в мире, виктор орбан, си цзиньпин, владимир путин
Украина, Китай, Венгрия, В мире, Виктор Орбан, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Китай пообещал продолжить усилия по урегулированию на Украине, заявил Орбан
Орбан: Венгрия и Китай продолжат работу по урегулированию на Украине