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Венгрия выступает против блоковой конфронтации, заявил Орбан - РИА Новости, 08.07.2024
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09:26 08.07.2024 (обновлено: 10:25 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/orban-1958139841.html
Венгрия выступает против блоковой конфронтации, заявил Орбан
Венгрия выступает против блоковой конфронтации, заявил Орбан - РИА Новости, 08.07.2024
Венгрия выступает против блоковой конфронтации, заявил Орбан
Венгрия против блоковой конфронтации, готова использовать председательство в ЕС как возможность содействовать развитию отношений ЕС и КНР, заявил в понедельник... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:26
2024-07-08T10:25
венгрия
китай
евросоюз
в мире
виктор орбан
си цзиньпин
владимир путин
пекин
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ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Венгрия против блоковой конфронтации, готова использовать председательство в ЕС как возможность содействовать развитию отношений ЕС и КНР, заявил в понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине."Венгрия выступает за укрепление сотрудничества с Китаем, выступает против "узких кругов" и блоковой конфронтации, Будапешт готов использовать свое председательство в ЕС как возможность для активного продвижения здорового развития отношений между Евросоюзом и Китаем", - заявил Орбан, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира".В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
https://ria.ru/20240708/orban-1958149511.html
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венгрия, китай, евросоюз, в мире, виктор орбан, си цзиньпин, владимир путин, пекин
Венгрия, Китай, Евросоюз, В мире, Виктор Орбан, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Пекин
Венгрия выступает против блоковой конфронтации, заявил Орбан

Орбан: Венгрия использует председательство в ЕС для развития отношений с Китаем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Венгрия против блоковой конфронтации, готова использовать председательство в ЕС как возможность содействовать развитию отношений ЕС и КНР, заявил в понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
"Венгрия выступает за укрепление сотрудничества с Китаем, выступает против "узких кругов" и блоковой конфронтации, Будапешт готов использовать свое председательство в ЕС как возможность для активного продвижения здорового развития отношений между Евросоюзом и Китаем", - заявил Орбан, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Орбан направляется в Вашингтон
10:06
Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира".
В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным
05:26
 
ВенгрияКитайЕвросоюзВ миреВиктор ОрбанСи ЦзиньпинВладимир ПутинПекин
 
 
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