https://ria.ru/20240708/orban-1958139841.html

Венгрия выступает против блоковой конфронтации, заявил Орбан

Венгрия выступает против блоковой конфронтации, заявил Орбан - РИА Новости, 08.07.2024

Венгрия выступает против блоковой конфронтации, заявил Орбан

Венгрия против блоковой конфронтации, готова использовать председательство в ЕС как возможность содействовать развитию отношений ЕС и КНР, заявил в понедельник... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:26

2024-07-08T09:26

2024-07-08T10:25

венгрия

китай

евросоюз

в мире

виктор орбан

си цзиньпин

владимир путин

пекин

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ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Венгрия против блоковой конфронтации, готова использовать председательство в ЕС как возможность содействовать развитию отношений ЕС и КНР, заявил в понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине."Венгрия выступает за укрепление сотрудничества с Китаем, выступает против "узких кругов" и блоковой конфронтации, Будапешт готов использовать свое председательство в ЕС как возможность для активного продвижения здорового развития отношений между Евросоюзом и Китаем", - заявил Орбан, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира".В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".

https://ria.ru/20240708/orban-1958149511.html

https://ria.ru/20240708/orban-1958121608.html

венгрия

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, китай, евросоюз, в мире, виктор орбан, си цзиньпин, владимир путин, пекин