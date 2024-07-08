https://ria.ru/20240708/orban-1958139841.html
Венгрия выступает против блоковой конфронтации, заявил Орбан
Венгрия выступает против блоковой конфронтации, заявил Орбан - РИА Новости, 08.07.2024
Венгрия выступает против блоковой конфронтации, заявил Орбан
Венгрия против блоковой конфронтации, готова использовать председательство в ЕС как возможность содействовать развитию отношений ЕС и КНР, заявил в понедельник... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:26
2024-07-08T09:26
2024-07-08T10:25
венгрия
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евросоюз
в мире
виктор орбан
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ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Венгрия против блоковой конфронтации, готова использовать председательство в ЕС как возможность содействовать развитию отношений ЕС и КНР, заявил в понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине."Венгрия выступает за укрепление сотрудничества с Китаем, выступает против "узких кругов" и блоковой конфронтации, Будапешт готов использовать свое председательство в ЕС как возможность для активного продвижения здорового развития отношений между Евросоюзом и Китаем", - заявил Орбан, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира".В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
https://ria.ru/20240708/orban-1958149511.html
https://ria.ru/20240708/orban-1958121608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, китай, евросоюз, в мире, виктор орбан, си цзиньпин, владимир путин, пекин
Венгрия, Китай, Евросоюз, В мире, Виктор Орбан, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Пекин
Венгрия выступает против блоковой конфронтации, заявил Орбан
Орбан: Венгрия использует председательство в ЕС для развития отношений с Китаем