https://ria.ru/20240708/orban-1958133569.html

Орбан рассказал Си Цзиньпину о визитах в Москву и Киев

Орбан рассказал Си Цзиньпину о визитах в Москву и Киев - РИА Новости, 08.07.2024

Орбан рассказал Си Цзиньпину о визитах в Москву и Киев

Прибывший в Пекин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о визитах в Москву и Киев, сообщило Центральное телевидение РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:10

2024-07-08T09:10

2024-07-08T10:46

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ПЕКИН, 8 июл — РИА Новости. Прибывший в Пекин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о визитах в Москву и Киев, сообщило Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил усилия Орбана по продвижению политического урегулирования украинского кризиса", — указали в материале.Китайский лидер подчеркнул, что КНР постоянно продвигает переговоры по украинскому конфликту и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса."Основные позиции и направления усилий Китая и Венгрии (по урегулированию украинского кризиса. — Прим. ред.) совпадают. Китай готов продолжать поддерживать взаимодействие с Венгрией и соответствующими сторонами", — добавил Си Цзиньпин.Он отметил, что прекращения огня можно будет добиться, только когда все крупные страны будут привносить положительную, а не отрицательную энергию.Как, в свою очередь, заявил Орбан, Будапешт высоко ценит мирную инициативу Пекина по Украине. По его словам, Венгрия "всегда на стороне мира и никогда на стороне войны", потому что венгерский народ стремится к миру, равновесию и гармонии.Накануне пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши сообщил, что Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР. Как отметили в МИД Китая, лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Сам Орбан опубликовал в соцсети Х фото из аэропорта, подписав "Миссия мира 3.0. Пекин".В пятницу премьер с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам Орбана, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира на Украине.Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Орбан подчеркнул, что намерен провести еще несколько "таких же неожиданных" встреч.Впоследствии глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ЕК утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине.В ответ Орбан подчеркнул, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями премьера в рамках "миссии мира".

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https://ria.ru/20240708/orban-1958111559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, москва, киев, китай, си цзиньпин