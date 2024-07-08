https://ria.ru/20240708/orban-1958128310.html
Венгрия высоко ценит инициативу Китая по Украине, заявил Орбан
Венгрия высоко ценит инициативу Китая по Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 08.07.2024
Венгрия высоко ценит инициативу Китая по Украине, заявил Орбан
Венгрия высоко ценит мирную инициативу Китая по Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в рамках своей "миссии мира" провел встречу с... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T08:08
2024-07-08T08:08
2024-07-08T08:08
в мире
венгрия
китай
москва
виктор орбан
си цзиньпин
владимир путин
визит орбана в россию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957660906_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_c87b5466614b18d612b3979e922f71da.jpg
БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Венгрия высоко ценит мирную инициативу Китая по Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в рамках своей "миссии мира" провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом "мирной миссии", первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". "В случае конфликта, идущего по соседству с Венгрией, мы тоже высоко ценим вашу (КНР) мирную инициативу", - приводит слова Орбана агентство MTI. По его словам, Венгрия "всегда на стороне мира и никогда на стороне войны", потому что венгерский народ стремится к миру, равновесию и гармонии. Орбан также назвал историческим визит председателя КНР в Будапешт в мае, где были достигнуты "серьезные договоренности", поблагодарил его за повышение уровня отношений между двумя странами и добавил, что за прошедшие два месяца Венгрия "непрерывно работала над наполнением этой формы содержанием".
https://ria.ru/20240708/orban-1958111559.html
https://ria.ru/20240708/orban-1958121608.html
венгрия
китай
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957660906_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_633e34f2904a1ee844aff19903adc9c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, китай, москва, виктор орбан, си цзиньпин, владимир путин, визит орбана в россию, украина
В мире, Венгрия, Китай, Москва, Виктор Орбан, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Визит Орбана в Россию, Украина
Венгрия высоко ценит инициативу Китая по Украине, заявил Орбан
Орбан на встрече с Си Цзиньпином высоко оценил инициативу Китая по Украине