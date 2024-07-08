https://ria.ru/20240708/orban-1958128310.html

Венгрия высоко ценит инициативу Китая по Украине, заявил Орбан

Венгрия высоко ценит инициативу Китая по Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 08.07.2024

Венгрия высоко ценит инициативу Китая по Украине, заявил Орбан

Венгрия высоко ценит мирную инициативу Китая по Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в рамках своей "миссии мира" провел встречу с... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T08:08

2024-07-08T08:08

2024-07-08T08:08

в мире

венгрия

китай

москва

виктор орбан

си цзиньпин

владимир путин

визит орбана в россию

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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Венгрия высоко ценит мирную инициативу Китая по Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в рамках своей "миссии мира" провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом "мирной миссии", первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". "В случае конфликта, идущего по соседству с Венгрией, мы тоже высоко ценим вашу (КНР) мирную инициативу", - приводит слова Орбана агентство MTI. По его словам, Венгрия "всегда на стороне мира и никогда на стороне войны", потому что венгерский народ стремится к миру, равновесию и гармонии. Орбан также назвал историческим визит председателя КНР в Будапешт в мае, где были достигнуты "серьезные договоренности", поблагодарил его за повышение уровня отношений между двумя странами и добавил, что за прошедшие два месяца Венгрия "непрерывно работала над наполнением этой формы содержанием".

https://ria.ru/20240708/orban-1958111559.html

https://ria.ru/20240708/orban-1958121608.html

венгрия

китай

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, китай, москва, виктор орбан, си цзиньпин, владимир путин, визит орбана в россию, украина