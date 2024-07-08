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Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным - РИА Новости, 08.07.2024
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05:26 08.07.2024 (обновлено: 05:43 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/orban-1958121608.html
Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным
Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным - РИА Новости, 08.07.2024
Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекин - неожиданный, но ему, очевидно, придают большое значение, пишет китайское издание "Пэнпай" со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T05:26
2024-07-08T05:43
в мире
венгрия
китай
москва
виктор орбан
си цзиньпин
владимир путин
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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекин - неожиданный, но ему, очевидно, придают большое значение, пишет китайское издание "Пэнпай" со ссылкой на дипломатические источники. Ранее МИД КНР сообщил, что "премьер-министр Венгрии Орбан 8 июля посетит Китай, с ним встретится председатель Си Цзиньпин, они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес". "Дипломатический источник сообщил "Пэнпай", что этот визит - неожиданный", - пишет издание. Как пишет издание, на "неожиданность" визита также указывает тот факт, что в сообщении внешнеполитического ведомства Китая о визите не указывается, по чьему приглашению он осуществляется, как это обычно бывает в такого рода заявлениях. "Тем не менее тот факт, что запланирована встреча с руководящими лицами государства, делает очевидным то, что этому визиту придается большое значение", - указало издание. В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
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в мире, венгрия, китай, москва, виктор орбан, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Венгрия, Китай, Москва, Виктор Орбан, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным

"Пэнпай": визит Орбана в Пекин неожиданный, но ему придают большое значение

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекин - неожиданный, но ему, очевидно, придают большое значение, пишет китайское издание "Пэнпай" со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее МИД КНР сообщил, что "премьер-министр Венгрии Орбан 8 июля посетит Китай, с ним встретится председатель Си Цзиньпин, они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес".
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"Дипломатический источник сообщил "Пэнпай", что этот визит - неожиданный", - пишет издание.
Как пишет издание, на "неожиданность" визита также указывает тот факт, что в сообщении внешнеполитического ведомства Китая о визите не указывается, по чьему приглашению он осуществляется, как это обычно бывает в такого рода заявлениях.
"Тем не менее тот факт, что запланирована встреча с руководящими лицами государства, делает очевидным то, что этому визиту придается большое значение", - указало издание.
В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
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