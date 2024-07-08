https://ria.ru/20240708/orban-1958121608.html
Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным
Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным - РИА Новости, 08.07.2024
Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекин - неожиданный, но ему, очевидно, придают большое значение, пишет китайское издание "Пэнпай" со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T05:26
2024-07-08T05:26
2024-07-08T05:43
в мире
венгрия
китай
москва
виктор орбан
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577699464_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_88150fa40524ee865410a6819794ca68.jpg
ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекин - неожиданный, но ему, очевидно, придают большое значение, пишет китайское издание "Пэнпай" со ссылкой на дипломатические источники. Ранее МИД КНР сообщил, что "премьер-министр Венгрии Орбан 8 июля посетит Китай, с ним встретится председатель Си Цзиньпин, они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес". "Дипломатический источник сообщил "Пэнпай", что этот визит - неожиданный", - пишет издание. Как пишет издание, на "неожиданность" визита также указывает тот факт, что в сообщении внешнеполитического ведомства Китая о визите не указывается, по чьему приглашению он осуществляется, как это обычно бывает в такого рода заявлениях. "Тем не менее тот факт, что запланирована встреча с руководящими лицами государства, делает очевидным то, что этому визиту придается большое значение", - указало издание. В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
https://ria.ru/20240708/pushkov-1958113585.html
https://ria.ru/20240707/vstrecha-1958048660.html
венгрия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577699464_480:0:2757:1708_1920x0_80_0_0_abcd88bc23e24eccbc4296bdb695fe44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, китай, москва, виктор орбан, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Венгрия, Китай, Москва, Виктор Орбан, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным
"Пэнпай": визит Орбана в Пекин неожиданный, но ему придают большое значение