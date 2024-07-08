https://ria.ru/20240708/orban-1958121608.html

Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным

Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным - РИА Новости, 08.07.2024

Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекин - неожиданный, но ему, очевидно, придают большое значение, пишет китайское издание "Пэнпай" со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T05:26

2024-07-08T05:26

2024-07-08T05:43

в мире

венгрия

китай

москва

виктор орбан

си цзиньпин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577699464_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_88150fa40524ee865410a6819794ca68.jpg

ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекин - неожиданный, но ему, очевидно, придают большое значение, пишет китайское издание "Пэнпай" со ссылкой на дипломатические источники. Ранее МИД КНР сообщил, что "премьер-министр Венгрии Орбан 8 июля посетит Китай, с ним встретится председатель Си Цзиньпин, они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес". "Дипломатический источник сообщил "Пэнпай", что этот визит - неожиданный", - пишет издание. Как пишет издание, на "неожиданность" визита также указывает тот факт, что в сообщении внешнеполитического ведомства Китая о визите не указывается, по чьему приглашению он осуществляется, как это обычно бывает в такого рода заявлениях. "Тем не менее тот факт, что запланирована встреча с руководящими лицами государства, делает очевидным то, что этому визиту придается большое значение", - указало издание. В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".

https://ria.ru/20240708/pushkov-1958113585.html

https://ria.ru/20240707/vstrecha-1958048660.html

венгрия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, китай, москва, виктор орбан, си цзиньпин, владимир путин