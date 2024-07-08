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Орбан прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином - РИА Новости, 08.07.2024
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02:07 08.07.2024 (обновлено: 06:34 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/orban-1958115807.html
Орбан прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином
Орбан прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином - РИА Новости, 08.07.2024
Орбан прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T02:07
2024-07-08T06:34
китай
си цзиньпин
в мире
венгрия
пекин
виктор орбан
владимир путин
евросовет
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БУДАПЕШТ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши.&quot;Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин... В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпином&quot;, — приводит слова Хаваши агентство MTI.Как отметили в МИД Китая, лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Сам Орбан опубликовал в соцсети Х фото из аэропорта, подписав "Миссия мира 3.0. Пекин".Позднее Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в госрезиденции Дяоюйтай.В пятницу премьер с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам Орбана, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Также он анонсировал проведение нескольких "таких же неожиданных" встреч.Впоследствии глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ЕК утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. В ответ Орбан подчеркнул, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями премьера в рамках "миссии мира".
https://ria.ru/20240708/orban-1958121608.html
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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китай, си цзиньпин, в мире, венгрия, пекин, виктор орбан, владимир путин, евросовет, евросоюз, еврокомиссия
Китай, Си Цзиньпин, В мире, Венгрия, Пекин, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросовет, Евросоюз, Еврокомиссия
Орбан прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином

Орбан прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши.
«

"Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин... В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпином", — приводит слова Хаваши агентство MTI.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным
05:26
Как отметили в МИД Китая, лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Сам Орбан опубликовал в соцсети Х фото из аэропорта, подписав "Миссия мира 3.0. Пекин".
Позднее Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в госрезиденции Дяоюйтай.
В пятницу премьер с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам Орбана, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Также он анонсировал проведение нескольких "таких же неожиданных" встреч.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
Впоследствии глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.
В ЕК утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине.
В ответ Орбан подчеркнул, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями премьера в рамках "миссии мира".
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Три вопроса Путину: чего Орбан добивался в Москве
5 июля, 17:52
 
КитайСи ЦзиньпинВ миреВенгрияПекинВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоветЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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