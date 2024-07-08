Орбан прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином
Орбан прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши.
«
"Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин... В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпином", — приводит слова Хаваши агентство MTI.
Как отметили в МИД Китая, лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Сам Орбан опубликовал в соцсети Х фото из аэропорта, подписав "Миссия мира 3.0. Пекин".
Позднее Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в госрезиденции Дяоюйтай.
В пятницу премьер с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам Орбана, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Также он анонсировал проведение нескольких "таких же неожиданных" встреч.
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
Впоследствии глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.
В ЕК утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине.
В ответ Орбан подчеркнул, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями премьера в рамках "миссии мира".
Три вопроса Путину: чего Орбан добивался в Москве
5 июля, 17:52