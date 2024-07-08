https://ria.ru/20240708/orban-1958115807.html

Орбан прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином

Орбан прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином - РИА Новости, 08.07.2024

Орбан прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T02:07

2024-07-08T02:07

2024-07-08T06:34

китай

си цзиньпин

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владимир путин

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БУДАПЕШТ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши."Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин... В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпином", — приводит слова Хаваши агентство MTI.Как отметили в МИД Китая, лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Сам Орбан опубликовал в соцсети Х фото из аэропорта, подписав "Миссия мира 3.0. Пекин".Позднее Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в госрезиденции Дяоюйтай.В пятницу премьер с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам Орбана, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Также он анонсировал проведение нескольких "таких же неожиданных" встреч.Впоследствии глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ЕК утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. В ответ Орбан подчеркнул, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями премьера в рамках "миссии мира".

https://ria.ru/20240708/orban-1958121608.html

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html

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