https://ria.ru/20240708/nauka-1957376504.html

В России предложили креативный метод обучения студентов

В России предложили креативный метод обучения студентов - РИА Новости, 08.07.2024

В России предложили креативный метод обучения студентов

Ученые Института русского языка им. А.С. Пушкина предложили использовать скетчноутинг – метод визуальных заметок – для обучения студентов медийных... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:00

2024-07-08T09:00

2024-07-08T09:56

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

москва

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957359679_0:234:2974:1907_1920x0_80_0_0_1eb88d97180104b6ac0384c3de4874ce.jpg

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Ученые Института русского языка им. А.С. Пушкина предложили использовать скетчноутинг – метод визуальных заметок – для обучения студентов медийных специальностей. Они установили, что скетчноутинг способствует росту мотивации студентов, активизирует их творческий потенциал, облегчает усвоение и запоминание информации. Исследование опубликовано в сборнике Международной научно-практической конференции "XХIV Кирилло-Мефодиевские чтения"."Визуализация информации – одно из актуальных направлений исследований в области журналистики и средств массовой коммуникации. Ученые и преподаватели изучают способы применения инфографики в учебном процессе, чтобы повысить его эффективность и вовлеченность студентов", – рассказала автор исследования, доцент кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Института русского языка им. А.С. Пушкина Виолетта Гапутина.Один из способов визуализации информации – это скетчноутинг, особая форма ведения конспектов или заметок с одновременным использованием текста и различного рода рисунков (пиктограмм, символов, стрелок, логотипов, схем, иллюстраций). Внедрение новых технологий, отвечающих современным тенденциям и удовлетворяющих интересы студенческой молодежи, это важная часть учебного процесса.Ученые Института Пушкина провели исследование использования скетчноутинга на занятиях со студентами магистратуры в рамках дисциплин "Создание мультимедийного продукта: формат, структура, жанры" и "Технологии создания медиапродукта в интернет-коммуникациях"."Студенты охотно воспринимают учебно-научный материал, упакованный в "модную обертку", с большим энтузиазмом и вовлеченностью выполняют задания творческого типа", – сообщила Гапутина.По ее словам, скетчноутинг повышает творческие способности студентов, поскольку создание скетча требует креативного подхода и превращает скучное и формальное обучение в увлекательное и полезное, отвечая актуальному формату "эдьютейнмент".Ранее ученые уже рассматривали возможности применения скетчноутинга в качестве новой технологии в образовательном процессе, однако сотрудники Института Пушкина впервые предложили креативные варианты использования скетчноутинга в качестве учебного задания по медиадисциплинам.Основное предназначение скетча – визуальное представление линейного текста. Поэтому при изучении основ интернет-журналистики преподаватели предложили студентам сделать визуальный конспект статьи А. Акопова "Web 2.0 как предчувствие" с использованием специальных интернет-платформ, компьютерных и мобильных приложений. По мнению исследователей, такой тип задания существенно облегчил процесс усвоения и запоминания объемного и довольно сложного по содержанию текста.Более оригинальным, также использующим кейс-технологии стало задание: "Представьте, что вы – ивент-менеджер медиахолдинга, и вам поручили оформление афиши связанного с ним события (PR-кампания, значимая дата, открытие новых офисов и т.п.). Пользуясь специальными приложениями, создайте его в жанре скетчноутинга". По словам Виолетты Гапутиной, такое задание погрузило студентов в реальный рабочий процесс.Она отметила, что использование скетчноутинга повышает мотивацию студентов, улучшает их способность к восприятию и запоминанию информации, а также стимулирует творческий подход к выполнению заданий. Предложенные идеи могут лечь в основу упражнений по созданию других видов инфографики. Они помогут формированию профессиональных навыков визуального проектирования в цифровой среде, развитию нестандартного мышления и творческих способностей, повышению интереса к обучению за счет внедрения в образовательный процесс развлекательных элементов.Сегодня ученые приступают к разработке других упражнений и заданий с проектированием разных цифровых форматов визуализации информации и креативных пространств (таймлайн, майндмэп, скрайбинг, облако слов) для обучения студентов медийных специальностей.

https://ria.ru/20231024/nauka-1904653000.html

https://ria.ru/20240304/professii-1776484918.html

https://ria.ru/20240620/startap-studiya-1954174418.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, навигатор абитуриента, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, москва, россия, общество, кем стать