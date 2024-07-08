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В России предложили креативный метод обучения студентов
В России предложили креативный метод обучения студентов - РИА Новости, 08.07.2024
В России предложили креативный метод обучения студентов
Ученые Института русского языка им. А.С. Пушкина предложили использовать скетчноутинг – метод визуальных заметок – для обучения студентов медийных... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:00
2024-07-08T09:00
2024-07-08T09:56
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Ученые Института русского языка им. А.С. Пушкина предложили использовать скетчноутинг – метод визуальных заметок – для обучения студентов медийных специальностей. Они установили, что скетчноутинг способствует росту мотивации студентов, активизирует их творческий потенциал, облегчает усвоение и запоминание информации. Исследование опубликовано в сборнике Международной научно-практической конференции "XХIV Кирилло-Мефодиевские чтения"."Визуализация информации – одно из актуальных направлений исследований в области журналистики и средств массовой коммуникации. Ученые и преподаватели изучают способы применения инфографики в учебном процессе, чтобы повысить его эффективность и вовлеченность студентов", – рассказала автор исследования, доцент кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Института русского языка им. А.С. Пушкина Виолетта Гапутина.Один из способов визуализации информации – это скетчноутинг, особая форма ведения конспектов или заметок с одновременным использованием текста и различного рода рисунков (пиктограмм, символов, стрелок, логотипов, схем, иллюстраций). Внедрение новых технологий, отвечающих современным тенденциям и удовлетворяющих интересы студенческой молодежи, это важная часть учебного процесса.Ученые Института Пушкина провели исследование использования скетчноутинга на занятиях со студентами магистратуры в рамках дисциплин "Создание мультимедийного продукта: формат, структура, жанры" и "Технологии создания медиапродукта в интернет-коммуникациях"."Студенты охотно воспринимают учебно-научный материал, упакованный в "модную обертку", с большим энтузиазмом и вовлеченностью выполняют задания творческого типа", – сообщила Гапутина.По ее словам, скетчноутинг повышает творческие способности студентов, поскольку создание скетча требует креативного подхода и превращает скучное и формальное обучение в увлекательное и полезное, отвечая актуальному формату "эдьютейнмент".Ранее ученые уже рассматривали возможности применения скетчноутинга в качестве новой технологии в образовательном процессе, однако сотрудники Института Пушкина впервые предложили креативные варианты использования скетчноутинга в качестве учебного задания по медиадисциплинам.Основное предназначение скетча – визуальное представление линейного текста. Поэтому при изучении основ интернет-журналистики преподаватели предложили студентам сделать визуальный конспект статьи А. Акопова "Web 2.0 как предчувствие" с использованием специальных интернет-платформ, компьютерных и мобильных приложений. По мнению исследователей, такой тип задания существенно облегчил процесс усвоения и запоминания объемного и довольно сложного по содержанию текста.Более оригинальным, также использующим кейс-технологии стало задание: "Представьте, что вы – ивент-менеджер медиахолдинга, и вам поручили оформление афиши связанного с ним события (PR-кампания, значимая дата, открытие новых офисов и т.п.). Пользуясь специальными приложениями, создайте его в жанре скетчноутинга". По словам Виолетты Гапутиной, такое задание погрузило студентов в реальный рабочий процесс.Она отметила, что использование скетчноутинга повышает мотивацию студентов, улучшает их способность к восприятию и запоминанию информации, а также стимулирует творческий подход к выполнению заданий. Предложенные идеи могут лечь в основу упражнений по созданию других видов инфографики. Они помогут формированию профессиональных навыков визуального проектирования в цифровой среде, развитию нестандартного мышления и творческих способностей, повышению интереса к обучению за счет внедрения в образовательный процесс развлекательных элементов.Сегодня ученые приступают к разработке других упражнений и заданий с проектированием разных цифровых форматов визуализации информации и креативных пространств (таймлайн, майндмэп, скрайбинг, облако слов) для обучения студентов медийных специальностей.
https://ria.ru/20231024/nauka-1904653000.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, москва, россия, общество, кем стать
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Москва, Россия, Общество, Кем стать
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости.
Ученые Института русского языка им. А.С. Пушкина
предложили использовать скетчноутинг – метод визуальных заметок – для обучения студентов медийных специальностей. Они установили, что скетчноутинг способствует росту мотивации студентов, активизирует их творческий потенциал, облегчает усвоение и запоминание информации. Исследование опубликовано
в сборнике Международной научно-практической конференции "XХIV Кирилло-Мефодиевские чтения".
«
"Визуализация информации – одно из актуальных направлений исследований в области журналистики и средств массовой коммуникации. Ученые и преподаватели изучают способы применения инфографики в учебном процессе, чтобы повысить его эффективность и вовлеченность студентов", – рассказала автор исследования, доцент кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Института русского языка им. А.С. Пушкина Виолетта Гапутина.
Один из способов визуализации информации – это скетчноутинг, особая форма ведения конспектов или заметок с одновременным использованием текста и различного рода рисунков (пиктограмм, символов, стрелок, логотипов, схем, иллюстраций). Внедрение новых технологий, отвечающих современным тенденциям и удовлетворяющих интересы студенческой молодежи, это важная часть учебного процесса.
Ученые Института Пушкина провели исследование использования скетчноутинга на занятиях со студентами магистратуры в рамках дисциплин "Создание мультимедийного продукта: формат, структура, жанры" и "Технологии создания медиапродукта в интернет-коммуникациях".
"Студенты охотно воспринимают учебно-научный материал, упакованный в "модную обертку", с большим энтузиазмом и вовлеченностью выполняют задания творческого типа", – сообщила Гапутина.
По ее словам, скетчноутинг повышает творческие способности студентов, поскольку создание скетча требует креативного подхода и превращает скучное и формальное обучение в увлекательное и полезное, отвечая актуальному формату "эдьютейнмент".
Ранее ученые уже рассматривали возможности применения скетчноутинга в качестве новой технологии в образовательном процессе, однако сотрудники Института Пушкина впервые предложили креативные варианты использования скетчноутинга в качестве учебного задания по медиадисциплинам.
Основное предназначение скетча – визуальное представление линейного текста. Поэтому при изучении основ интернет-журналистики преподаватели предложили студентам сделать визуальный конспект статьи А. Акопова "Web 2.0 как предчувствие" с использованием специальных интернет-платформ, компьютерных и мобильных приложений. По мнению исследователей, такой тип задания существенно облегчил процесс усвоения и запоминания объемного и довольно сложного по содержанию текста.
Более оригинальным, также использующим кейс-технологии стало задание: "Представьте, что вы – ивент-менеджер медиахолдинга, и вам поручили оформление афиши связанного с ним события (PR-кампания, значимая дата, открытие новых офисов и т.п.). Пользуясь специальными приложениями, создайте его в жанре скетчноутинга". По словам Виолетты Гапутиной, такое задание погрузило студентов в реальный рабочий процесс.
Она отметила, что использование скетчноутинга повышает мотивацию студентов, улучшает их способность к восприятию и запоминанию информации, а также стимулирует творческий подход к выполнению заданий. Предложенные идеи могут лечь в основу упражнений по созданию других видов инфографики. Они помогут формированию профессиональных навыков визуального проектирования в цифровой среде, развитию нестандартного мышления и творческих способностей, повышению интереса к обучению за счет внедрения в образовательный процесс развлекательных элементов.
Сегодня ученые приступают к разработке других упражнений и заданий с проектированием разных цифровых форматов визуализации информации и креативных пространств (таймлайн, майндмэп, скрайбинг, облако слов) для обучения студентов медийных специальностей.