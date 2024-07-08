В Белый доме объяснили, почему Украина сейчас не может вступить в НАТО
Белый дом: у стран НАТО нет политической воли для вступления Украины в альянс
Флаги НАТО и Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Присоединение Украины к НАТО требует от членов альянса политической воли, в настоящий момент ее нет, следует из заявления специального помощника американского президента и директора по европейским делам совета национальной безопасности США Майкла Карпентера.
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"Целое командование (НАТО - ред.) отвечает за поддержку Украины в военной подготовке, координации и логистике в рамках помощи в безопасности и развития сил, что будет мостом к членству Украины в альянсе… когда появится политическая воля", - сообщил он журналистам на брифинге.
Ранее в понедельник президент Польши Анджей Дуда признал, что страны НАТО не едины в подходе к вопросу о членстве Украины в альянсе.
Ранее Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет со вторника по четверг, практически равны нулю, это признают и в Киеве. Высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что на саммите будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, технического обеспечения и финансовой поддержки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также содействие в повышении совместимости армии Украины со стандартами альянса станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.