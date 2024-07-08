https://ria.ru/20240708/nato-1958342957.html

В Белый доме объяснили, почему Украина сейчас не может вступить в НАТО

В Белый доме объяснили, почему Украина сейчас не может вступить в НАТО - РИА Новости, 08.07.2024

В Белый доме объяснили, почему Украина сейчас не может вступить в НАТО

Присоединение Украины к НАТО требует от членов альянса политической воли, в настоящий момент ее нет, следует из заявления специального помощника американского... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:21

2024-07-08T19:21

2024-07-08T19:39

в мире

нато

украина

администрация президента сша

киев

майкл карпентер

анджей дуда

йенс столтенберг

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Присоединение Украины к НАТО требует от членов альянса политической воли, в настоящий момент ее нет, следует из заявления специального помощника американского президента и директора по европейским делам совета национальной безопасности США Майкла Карпентера."Целое командование (НАТО - ред.) отвечает за поддержку Украины в военной подготовке, координации и логистике в рамках помощи в безопасности и развития сил, что будет мостом к членству Украины в альянсе… когда появится политическая воля", - сообщил он журналистам на брифинге.Ранее в понедельник президент Польши Анджей Дуда признал, что страны НАТО не едины в подходе к вопросу о членстве Украины в альянсе.Ранее Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет со вторника по четверг, практически равны нулю, это признают и в Киеве. Высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что на саммите будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, технического обеспечения и финансовой поддержки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также содействие в повышении совместимости армии Украины со стандартами альянса станут для Киева "мостом к членству в НАТО".Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958165724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, украина, администрация президента сша, киев, майкл карпентер, анджей дуда, йенс столтенберг