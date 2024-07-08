https://ria.ru/20240708/messendzhery-1958328144.html

Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, заявил Горелкин

Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, заявил Горелкин - РИА Новости, 08.07.2024

Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, заявил Горелкин

Мессенджеры, привязывая номер телефона к аккаунту, должны удостоверяться, что номер не оформлен на подставное лицо или держателя тысяч SIM-карт, с такой... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:32

2024-07-08T18:32

2024-07-08T18:32

общество

технологии

антон горелкин

госдума рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мессенджеры, привязывая номер телефона к аккаунту, должны удостоверяться, что номер не оформлен на подставное лицо или держателя тысяч SIM-карт, с такой позицией выступил депутат ГД Антон Горелкин. "Мы считаем, что соцсети и мессенджеры должны не просто привязывать аккаунты пользователей к телефонным номерам, но также удостоверяться, что номер принадлежит именно этому человеку, а не оформлен на подставное лицо или держателя тысяч SIM-карт", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230913/gosduma-1896223075.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, антон горелкин, госдума рф