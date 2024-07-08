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Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, заявил Горелкин
Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, заявил Горелкин - РИА Новости, 08.07.2024
Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, заявил Горелкин
Мессенджеры, привязывая номер телефона к аккаунту, должны удостоверяться, что номер не оформлен на подставное лицо или держателя тысяч SIM-карт, с такой... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:32
2024-07-08T18:32
2024-07-08T18:32
общество
технологии
антон горелкин
госдума рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мессенджеры, привязывая номер телефона к аккаунту, должны удостоверяться, что номер не оформлен на подставное лицо или держателя тысяч SIM-карт, с такой позицией выступил депутат ГД Антон Горелкин. "Мы считаем, что соцсети и мессенджеры должны не просто привязывать аккаунты пользователей к телефонным номерам, но также удостоверяться, что номер принадлежит именно этому человеку, а не оформлен на подставное лицо или держателя тысяч SIM-карт", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, антон горелкин, госдума рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ
Мессенджеры должны проверять, на кого оформлена SIM-карта, заявил Горелкин
Горелкин: Мессенджеры, привязывая телефон к аккаунту, должны проверить владельца