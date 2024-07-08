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Почти 90 единиц медоборудования поступят в медучреждения Ивановской области - РИА Новости, 08.07.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
11:36 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/medoborudovanie-1958175631.html
Почти 90 единиц медоборудования поступят в медучреждения Ивановской области
Почти 90 единиц медоборудования поступят в медучреждения Ивановской области - РИА Новости, 08.07.2024
Почти 90 единиц медоборудования поступят в медучреждения Ивановской области
В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение" в этом году в медицинские учреждения... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:36
2024-07-08T11:36
ивановская область
приволжск
медучреждения
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение" в этом году в медицинские учреждения Ивановской области приобретут 88 единиц современного оборудования, сообщает пресс-служба регионального парламента. 80 единиц медоборудования уже поступило в учреждения Ивановской области. Так, новые цифровые флюорографы уже поступили в Приволжскую ЦРБ поликлиническое отделение Юрьевца, поликлиники Заволжска и Приволжска. Кроме того, за первое полугодие в медучреждения приобрели новые эндоскопы, УЗИ-аппараты, рефрактометры, электроэнцефалографы, рентгеновские аппараты и другое. Новым медицинским оборудованием уже обеспечили Ильинскую, Кинешемскую, Комсомольскую, Лухскую, Палехскую, Приволжскую, Родниковскую, Тейковскую, Фурмановскую, Шуйскую и Южскую ЦРБ, Кохомскую городскую больницу, Ивановскую клиническую больницу им. Куваевых, а также ивановские больницы №№1, 3, 4 и 7. До конца года будет закуплено еще восемь единиц оборудования, которые поступят в Тейковскую и Родниковскую ЦРБ. Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2021 году. Благодаря этой программе в Ивановской области капитально ремонтируют поликлиники. Возвели более 120 модульных конструкций – ФАПы, амбулатории, офисы врача общей практики, полностью обновлен автопарк скорой медицинской помощи.
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приволжск, медучреждения
Ивановская область, Приволжск, Медучреждения

Почти 90 единиц медоборудования поступят в медучреждения Ивановской области

© Фото : правительство Ивановской областиПочти 90 единиц медоборудования поступят в медучреждения Ивановской области
Почти 90 единиц медоборудования поступят в медучреждения Ивановской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : правительство Ивановской области
Почти 90 единиц медоборудования поступят в медучреждения Ивановской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение" в этом году в медицинские учреждения Ивановской области приобретут 88 единиц современного оборудования, сообщает пресс-служба регионального парламента.
80 единиц медоборудования уже поступило в учреждения Ивановской области. Так, новые цифровые флюорографы уже поступили в Приволжскую ЦРБ поликлиническое отделение Юрьевца, поликлиники Заволжска и Приволжска. Кроме того, за первое полугодие в медучреждения приобрели новые эндоскопы, УЗИ-аппараты, рефрактометры, электроэнцефалографы, рентгеновские аппараты и другое.
Большое благоустроенное пространство создают в ивановском Юрьевце - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Большое благоустроенное пространство создают в ивановском Юрьевце
21 июня, 16:31
Новым медицинским оборудованием уже обеспечили Ильинскую, Кинешемскую, Комсомольскую, Лухскую, Палехскую, Приволжскую, Родниковскую, Тейковскую, Фурмановскую, Шуйскую и Южскую ЦРБ, Кохомскую городскую больницу, Ивановскую клиническую больницу им. Куваевых, а также ивановские больницы №№1, 3, 4 и 7.
До конца года будет закуплено еще восемь единиц оборудования, которые поступят в Тейковскую и Родниковскую ЦРБ.
Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2021 году. Благодаря этой программе в Ивановской области капитально ремонтируют поликлиники. Возвели более 120 модульных конструкций – ФАПы, амбулатории, офисы врача общей практики, полностью обновлен автопарк скорой медицинской помощи.
 
Ивановская областьПриволжскМедучреждения
 
 
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