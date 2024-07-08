https://ria.ru/20240708/medoborudovanie-1958175631.html

Почти 90 единиц медоборудования поступят в медучреждения Ивановской области

Почти 90 единиц медоборудования поступят в медучреждения Ивановской области - РИА Новости, 08.07.2024

Почти 90 единиц медоборудования поступят в медучреждения Ивановской области

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение" в этом году в медицинские учреждения... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:36

2024-07-08T11:36

2024-07-08T11:36

ивановская область

приволжск

медучреждения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958177043_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_6ee983d46ff5aaaa3584b62fb2627a3c.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение" в этом году в медицинские учреждения Ивановской области приобретут 88 единиц современного оборудования, сообщает пресс-служба регионального парламента. 80 единиц медоборудования уже поступило в учреждения Ивановской области. Так, новые цифровые флюорографы уже поступили в Приволжскую ЦРБ поликлиническое отделение Юрьевца, поликлиники Заволжска и Приволжска. Кроме того, за первое полугодие в медучреждения приобрели новые эндоскопы, УЗИ-аппараты, рефрактометры, электроэнцефалографы, рентгеновские аппараты и другое. Новым медицинским оборудованием уже обеспечили Ильинскую, Кинешемскую, Комсомольскую, Лухскую, Палехскую, Приволжскую, Родниковскую, Тейковскую, Фурмановскую, Шуйскую и Южскую ЦРБ, Кохомскую городскую больницу, Ивановскую клиническую больницу им. Куваевых, а также ивановские больницы №№1, 3, 4 и 7. До конца года будет закуплено еще восемь единиц оборудования, которые поступят в Тейковскую и Родниковскую ЦРБ. Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2021 году. Благодаря этой программе в Ивановской области капитально ремонтируют поликлиники. Возвели более 120 модульных конструкций – ФАПы, амбулатории, офисы врача общей практики, полностью обновлен автопарк скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20240621/yurevets-1954561598.html

приволжск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

приволжск, медучреждения