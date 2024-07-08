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Умерла актриса Надежда Матушкина - РИА Новости, 08.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:45 08.07.2024 (обновлено: 18:46 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/matushkina-1958330619.html
Умерла актриса Надежда Матушкина
Умерла актриса Надежда Матушкина - РИА Новости, 08.07.2024
Умерла актриса Надежда Матушкина
Актриса фильмов "Фронт за линией фронта", "Особо важное задание" и "Линия жизни" Надежда Матушкина скончалась в возрасте 67 лет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:45
2024-07-08T18:46
россия
свердловская область
вгик
культура
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Актриса фильмов "Фронт за линией фронта", "Особо важное задание" и "Линия жизни" Надежда Матушкина скончалась в возрасте 67 лет, сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов России. "На 68-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса, член Союза кинематографистов России Надежда Леонидовна Матушкина… Она всегда готова была поделиться своим опытом и талантом с молодыми актерами, за что ее уважали и любили коллеги и зрители. Светлая память", - говорится в сообщении. Надежда Матушкина родилась 25 сентября 1956 года в Свердловской области. В 1977 году окончила ВГИК (курс С.Ф. Бондарчука и И.К. Скобцевой). Служила в московском Театре-студии киноактера. В 1976 году Матушкина дебютировала в кино, сыграв роль Дуси в фильме "Одни сутки из тысячи ста" режиссера Е. Жигуленко. Также известна по ролям в фильмах "Фронт за линией фронта", "Особо важное задание", "Линия жизни", "Счастливая Женька", "Испытатели" и других.
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россия, свердловская область, вгик
Россия, Свердловская область, ВГИК, Культура
Умерла актриса Надежда Матушкина

Актриса Надежда Матушкина умерла в возрасте 67 лет

© Киностудия Мосфильм, 1981Надежда Матушкина в фильме "Линия жизни"
Надежда Матушкина в фильме Линия жизни - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Киностудия Мосфильм, 1981
Надежда Матушкина в фильме "Линия жизни"
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Актриса фильмов "Фронт за линией фронта", "Особо важное задание" и "Линия жизни" Надежда Матушкина скончалась в возрасте 67 лет, сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов России.
"На 68-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса, член Союза кинематографистов России Надежда Леонидовна Матушкина… Она всегда готова была поделиться своим опытом и талантом с молодыми актерами, за что ее уважали и любили коллеги и зрители. Светлая память", - говорится в сообщении.
Надежда Матушкина родилась 25 сентября 1956 года в Свердловской области. В 1977 году окончила ВГИК (курс С.Ф. Бондарчука и И.К. Скобцевой). Служила в московском Театре-студии киноактера. В 1976 году Матушкина дебютировала в кино, сыграв роль Дуси в фильме "Одни сутки из тысячи ста" режиссера Е. Жигуленко. Также известна по ролям в фильмах "Фронт за линией фронта", "Особо важное задание", "Линия жизни", "Счастливая Женька", "Испытатели" и других.
 
КультураРоссияСвердловская областьВГИК
 
 
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