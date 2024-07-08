https://ria.ru/20240708/makron-1958140956.html
Косачев назвал главный итог выборов во Франции
Косачев назвал главный итог выборов во Франции - РИА Новости, 08.07.2024
Косачев назвал главный итог выборов во Франции
Главный результат закончившихся выборов во Франции — утеря президентом Эммануэлем Макроном возможности говорить от имени всего народа, заявил вице-спикер... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:30
2024-07-08T09:30
2024-07-08T09:30
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франция
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евросоюз
парламентские выборы во франции — 2024
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главный результат закончившихся выборов во Франции — утеря президентом Эммануэлем Макроном возможности говорить от имени всего народа, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Главный результат этих выборов - утрата Макроном возможности говорить от имени всего народа Франции, как это было до сих пор. А следовательно - резкое сокращение возможностей для Франции претендовать на роль международного лидера - будь то в делах региональных (украинский кризис), европейских (кризис ЕС) или глобальных (кризис натоцентричного мира)", - написал Косачев в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что подобный результат для всего мира — "скорее хорошо, нежели чем плохо" с учетом того, какую повестку продвигала "макроновская Франция". "По сути Францию ожидает не продолжение президентского правления, а паралич власти. Почти равные по силе три политические силы будут жестко конкурировать друг с другом. Каждое голосование будет непредсказуемым, а его исход - результатом тактических сговоров и разменов, а не стратегических решений", - добавил парламентарий. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны. Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.
https://ria.ru/20240708/makron-1958127958.html
https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958118282.html
https://ria.ru/20240701/vybory-1956589784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, константин косачев, жан-люк меланшон, совет федерации рф, евросоюз, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Константин Косачев, Жан-Люк Меланшон, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Парламентские выборы во Франции — 2024
Косачев назвал главный итог выборов во Франции
Косачев: Макрон лишился возможности говорить от имени всего народа Франции
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главный результат закончившихся выборов во Франции — утеря президентом Эммануэлем Макроном возможности говорить от имени всего народа, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Главный результат этих выборов - утрата Макроном возможности говорить от имени всего народа Франции, как это было до сих пор. А следовательно - резкое сокращение возможностей для Франции претендовать на роль международного лидера - будь то в делах региональных (украинский кризис), европейских (кризис ЕС
) или глобальных (кризис натоцентричного мира)", - написал Косачев в своем телеграм-канале.
Сенатор отметил, что подобный результат для всего мира — "скорее хорошо, нежели чем плохо" с учетом того, какую повестку продвигала "макроновская Франция".
"По сути Францию ожидает не продолжение президентского правления, а паралич власти. Почти равные по силе три политические силы будут жестко конкурировать друг с другом. Каждое голосование будет непредсказуемым, а его исход - результатом тактических сговоров и разменов, а не стратегических решений", - добавил парламентарий.
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона
одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde.
Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.
Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя
и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.