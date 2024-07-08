https://ria.ru/20240708/makron-1958140956.html

Косачев назвал главный итог выборов во Франции

Косачев назвал главный итог выборов во Франции - РИА Новости, 08.07.2024

Косачев назвал главный итог выборов во Франции

Главный результат закончившихся выборов во Франции — утеря президентом Эммануэлем Макроном возможности говорить от имени всего народа, заявил вице-спикер... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:30

2024-07-08T09:30

2024-07-08T09:30

в мире

франция

эммануэль макрон

константин косачев

жан-люк меланшон

совет федерации рф

евросоюз

парламентские выборы во франции — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949000356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_904065b8adb5d8f2311a3fee72dd6bd0.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главный результат закончившихся выборов во Франции — утеря президентом Эммануэлем Макроном возможности говорить от имени всего народа, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Главный результат этих выборов - утрата Макроном возможности говорить от имени всего народа Франции, как это было до сих пор. А следовательно - резкое сокращение возможностей для Франции претендовать на роль международного лидера - будь то в делах региональных (украинский кризис), европейских (кризис ЕС) или глобальных (кризис натоцентричного мира)", - написал Косачев в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что подобный результат для всего мира — "скорее хорошо, нежели чем плохо" с учетом того, какую повестку продвигала "макроновская Франция". "По сути Францию ожидает не продолжение президентского правления, а паралич власти. Почти равные по силе три политические силы будут жестко конкурировать друг с другом. Каждое голосование будет непредсказуемым, а его исход - результатом тактических сговоров и разменов, а не стратегических решений", - добавил парламентарий. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны. Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.

https://ria.ru/20240708/makron-1958127958.html

https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958118282.html

https://ria.ru/20240701/vybory-1956589784.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, эммануэль макрон, константин косачев, жан-люк меланшон, совет федерации рф, евросоюз, парламентские выборы во франции — 2024