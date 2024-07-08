https://ria.ru/20240708/laboratoriya-1958266790.html

В Минобороны оценили мощность химлаборатории в Авдеевке

В Минобороны оценили мощность химлаборатории в Авдеевке - РИА Новости, 08.07.2024

В Минобороны оценили мощность химлаборатории в Авдеевке

Химическая лаборатория в Авдеевке могла производить не менее 3 килограммов отравляющих веществ в сутки, заявил на брифинге начальник войск радиационной,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:54

2024-07-08T15:54

2024-07-08T15:54

специальная военная операция на украине

авдеевка

игорь кириллов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Химическая лаборатория в Авдеевке могла производить не менее 3 килограммов отравляющих веществ в сутки, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, в районе Авдеевки на первом этаже разрушенного здания была обнаружена лаборатория с химическим оборудованием, которая использовалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия. "Производительность такой лабораторной установки составляет не менее 3 кг в сутки. Она обслуживается персоналом из 2-3 человек. Обращаю внимание, что летальная ингаляционная доза для этой группы отравляющих веществ очень мала и составляет для человека всего лишь 70-80 мг", - сказал Кириллов. Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия вещество данной группы – синильная кислота входит в третий список КЗХО, а ее применение запрещено статьей 1 Конвенции. "Данное соединение представляет собой бесцветную летучую жидкость с запахом горького миндаля. При проникновении через органы дыхания этот токсичный химикат вызывает головокружение, учащение дыхания, рвоту, судороги, паралич дыхательной мускулатуры и смерть", - заметил генерал.

https://ria.ru/20240708/otravlenie-1958265602.html

https://ria.ru/20240708/obvinenie-1958265776.html

авдеевка

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авдеевка, игорь кириллов, вооруженные силы рф