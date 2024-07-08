https://ria.ru/20240708/krossover-1958161783.html

Evolute начал производство первых российских гибридных автомобилей

Evolute начал производство первых российских гибридных автомобилей - РИА Новости, 08.07.2024

Evolute начал производство первых российских гибридных автомобилей

Evolute первым в России начал серийное производство гибридных автомобилей: на конвейер завода под Липецком встал гибридный кроссовер i-Space, представленный на... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:38

2024-07-08T10:38

2024-07-08T10:52

авто

россия

evolute

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Evolute первым в России начал серийное производство гибридных автомобилей: на конвейер завода под Липецком встал гибридный кроссовер i-Space, представленный на международной промышленной выставке "Иннопром", сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер компании-производителя Андрей Резников. "Мы буквально на прошлой неделе собрали первые машины. Они уже сертифицированы, получено одобрение типа транспортного средства. Это значит, что и автомобили и процесс производства автомобилей полностью соответствует требованиям российских сертификационных органов", - сказал топ-менеджер, отвечая на вопрос о сроках запуска серийного производства новинки. Резников подчеркнул, что в РФ наблюдается довольно большой спрос на автомобили с гибридной силовой установкой. В общей сложности компания намерена продать в текущем году "несколько тысяч" i-Space. "Мы в Evolute всегда придумаем нейминг, который максимально четко воплощает преимущества и концепцию модели. Например, семиместный гибрид, в котором мы с вами сейчас проводим интервью, решили назвать i-Space. Потому что, с одной стороны, про него можно сказать так, услышав его параметры - "это просто космос". Во-вторых, Space, в переводе на русский, кроме "космоса", имеет значение пространства. Это объемная семиместная машина, в которой комфортно сидеть всемером", - добавил топ-менеджер, рассказывая про новинку.Он добавил, что новый гибрид i-Space будет стоить от 2,9 миллиона рублей, модель станет самым доступным семейным гибридным кроссовером в РФ.Топ-менеджер также уточнил, что о старте продаж новинки скоро будет объявлено на международной промышленной выставке "Инннопром"."Будут комплектации машин разного уровня. Базовая - около 2,9 миллионов рублей. Более точные цены объявим уже на следующей неделе", - отметил он."Это самый доступный на сегодняшний день гибрид и по стоимости покупки, и по стоимости владения, и с максимальным пробегом. Если посмотреть тест-драйвы профессиональных изданий, они говорят, что аналоги этой машины стоят почти на 2 миллиона дороже в сегменте гибридов. То есть это колоссальная разница в цене, почти 40%", - отметил Резников.В целом новинка позиционируется Evolute как доступный, массовый гибрид в первую очередь для семей.

https://ria.ru/20240617/avtovaz-1953441887.html

https://ria.ru/20230619/novinki-1879119438.html

https://ria.ru/20240531/senator-1949629245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, evolute