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Южная Корея хочет обсудить сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО - РИА Новости, 08.07.2024
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10:56 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/koreya-1958170292.html
Южная Корея хочет обсудить сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО
Южная Корея хочет обсудить сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО - РИА Новости, 08.07.2024
Южная Корея хочет обсудить сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что будущее отношений между Сеулом и Москвой полностью зависит от действий России. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:56
2024-07-08T10:56
россия
москва
юн сок ель
петр ильичев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что будущее отношений между Сеулом и Москвой полностью зависит от действий России. "Будущее отношений Республики Корея и РФ полностью зависит от действий России", - заявил южнокорейский лидер в интервью агентству Рейтер. Он выразил надежду на то, что Россия "здраво решит, какая сторона - Юг или Север - важнее и нужнее для ее собственных интересов", имея в виду отношения РФ с Южной Кореей и КНДР. При этом он отметил, что на основе того, как будет действовать новый договор между Москвой и Пхеньяном, Сеул примет решение о поддержке Украины оружием. Юн Сок Ёль также заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне намерен обсудить с лидерами стран альянса "явную грозу", которую КНДР якобы представляет для Европы, развивая военные связи с Россией. По поводу сотрудничества Сеула с НАТО Юн Сок Ёль заявил, что страна намерена вывести свое партнерство с альянсом на новый уровень в сентябре посредством учений по киберзащите. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации РФ.
https://ria.ru/20240624/medvedev-1955065869.html
https://ria.ru/20231205/koreya-1913812796.html
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россия, москва, юн сок ель, петр ильичев, оон, южная корея, в мире
Россия, Москва, Юн Сок Ель, Петр Ильичев, ООН, Южная Корея, В мире
Южная Корея хочет обсудить сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО

Президент Южной Кореи: будущее отношений с Россией зависит от действий России

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что будущее отношений между Сеулом и Москвой полностью зависит от действий России.
"Будущее отношений Республики Корея и РФ полностью зависит от действий России", - заявил южнокорейский лидер в интервью агентству Рейтер.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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24 июня, 14:32
Он выразил надежду на то, что Россия "здраво решит, какая сторона - Юг или Север - важнее и нужнее для ее собственных интересов", имея в виду отношения РФ с Южной Кореей и КНДР. При этом он отметил, что на основе того, как будет действовать новый договор между Москвой и Пхеньяном, Сеул примет решение о поддержке Украины оружием.
Юн Сок Ёль также заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне намерен обсудить с лидерами стран альянса "явную грозу", которую КНДР якобы представляет для Европы, развивая военные связи с Россией.
По поводу сотрудничества Сеула с НАТО Юн Сок Ёль заявил, что страна намерена вывести свое партнерство с альянсом на новый уровень в сентябре посредством учений по киберзащите.
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Южная Корея заявила, что продолжает общаться с Россией
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Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации РФ.
Георгий Зиновьев - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
У России и Южной Кореи есть потенциал для улучшения отношений, заявил посол
2 мая, 20:20
 
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