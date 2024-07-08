https://ria.ru/20240708/koreya-1958170292.html

Южная Корея хочет обсудить сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО

Южная Корея хочет обсудить сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО - РИА Новости, 08.07.2024

Южная Корея хочет обсудить сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что будущее отношений между Сеулом и Москвой полностью зависит от действий России. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:56

2024-07-08T10:56

2024-07-08T10:56

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что будущее отношений между Сеулом и Москвой полностью зависит от действий России. "Будущее отношений Республики Корея и РФ полностью зависит от действий России", - заявил южнокорейский лидер в интервью агентству Рейтер. Он выразил надежду на то, что Россия "здраво решит, какая сторона - Юг или Север - важнее и нужнее для ее собственных интересов", имея в виду отношения РФ с Южной Кореей и КНДР. При этом он отметил, что на основе того, как будет действовать новый договор между Москвой и Пхеньяном, Сеул примет решение о поддержке Украины оружием. Юн Сок Ёль также заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне намерен обсудить с лидерами стран альянса "явную грозу", которую КНДР якобы представляет для Европы, развивая военные связи с Россией. По поводу сотрудничества Сеула с НАТО Юн Сок Ёль заявил, что страна намерена вывести свое партнерство с альянсом на новый уровень в сентябре посредством учений по киберзащите. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, юн сок ель, петр ильичев, оон, южная корея, в мире