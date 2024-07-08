https://ria.ru/20240708/koreya-1958129700.html
Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией
Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией - РИА Новости, 08.07.2024
Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией
Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назвала недавние учения Южной Кореи с боевой... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T08:29
2024-07-08T08:29
2024-07-08T08:29
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назвала недавние учения Южной Кореи с боевой артиллерийской стрельбой вблизи с границей с КНДР провокацией. "Решительно утверждаю, что игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидным провокационным действием, направленным на обострение ситуации", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Ким Ё Чжон добавила, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обрек свою страну на гибель, и связала учения с внутриполитической борьбой в Южной Корее. Ким Ё Чжон отметила, что ситуация с безопасностью на Корейском полуострове обострилась как никогда и подчеркнула, что вооруженные силы КНДР дадут немедленный ответ в случае нарушения суверенитета страны. Ранее агентство Ренхап сообщало, что Южная Корея впервые за шесть лет провела учения с боевой стрельбой на артиллерийских полигонах вблизи границы с Северной Кореей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Южная Корея, Корейский полуостров, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын, Юн Сок Ель
Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией
Сестра Ким Чен Ына: президент Южной Кореи обрек свою страну на гибель