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Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией - РИА Новости, 08.07.2024
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08:29 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/koreya-1958129700.html
Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией
Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией - РИА Новости, 08.07.2024
Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией
Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назвала недавние учения Южной Кореи с боевой... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T08:29
2024-07-08T08:29
в мире
южная корея
корейский полуостров
ким е чжон
ким чен ын
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назвала недавние учения Южной Кореи с боевой артиллерийской стрельбой вблизи с границей с КНДР провокацией. "Решительно утверждаю, что игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидным провокационным действием, направленным на обострение ситуации", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Ким Ё Чжон добавила, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обрек свою страну на гибель, и связала учения с внутриполитической борьбой в Южной Корее. Ким Ё Чжон отметила, что ситуация с безопасностью на Корейском полуострове обострилась как никогда и подчеркнула, что вооруженные силы КНДР дадут немедленный ответ в случае нарушения суверенитета страны. Ранее агентство Ренхап сообщало, что Южная Корея впервые за шесть лет провела учения с боевой стрельбой на артиллерийских полигонах вблизи границы с Северной Кореей.
https://ria.ru/20240628/tovary-1956045422.html
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в мире, южная корея, корейский полуостров, ким е чжон, ким чен ын, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Корейский полуостров, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын, Юн Сок Ель
Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией

Сестра Ким Чен Ына: президент Южной Кореи обрек свою страну на гибель

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назвала недавние учения Южной Кореи с боевой артиллерийской стрельбой вблизи с границей с КНДР провокацией.
"Решительно утверждаю, что игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидным провокационным действием, направленным на обострение ситуации", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
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Ким Ё Чжон добавила, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обрек свою страну на гибель, и связала учения с внутриполитической борьбой в Южной Корее.
Ким Ё Чжон отметила, что ситуация с безопасностью на Корейском полуострове обострилась как никогда и подчеркнула, что вооруженные силы КНДР дадут немедленный ответ в случае нарушения суверенитета страны.
Ранее агентство Ренхап сообщало, что Южная Корея впервые за шесть лет провела учения с боевой стрельбой на артиллерийских полигонах вблизи границы с Северной Кореей.
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В миреЮжная КореяКорейский полуостровКим Е ЧжонКим Чен ЫнЮн Сок Ель
 
 
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