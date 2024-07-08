https://ria.ru/20240708/koreya-1958129700.html

Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией

Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией - РИА Новости, 08.07.2024

Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назвала недавние учения Южной Кореи с боевой... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T08:29

2024-07-08T08:29

2024-07-08T08:29

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назвала недавние учения Южной Кореи с боевой артиллерийской стрельбой вблизи с границей с КНДР провокацией. "Решительно утверждаю, что игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидным провокационным действием, направленным на обострение ситуации", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Ким Ё Чжон добавила, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обрек свою страну на гибель, и связала учения с внутриполитической борьбой в Южной Корее. Ким Ё Чжон отметила, что ситуация с безопасностью на Корейском полуострове обострилась как никогда и подчеркнула, что вооруженные силы КНДР дадут немедленный ответ в случае нарушения суверенитета страны. Ранее агентство Ренхап сообщало, что Южная Корея впервые за шесть лет провела учения с боевой стрельбой на артиллерийских полигонах вблизи границы с Северной Кореей.

https://ria.ru/20240628/tovary-1956045422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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