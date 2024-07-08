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Россия и Китай проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток"
Россия и Китай проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток" - РИА Новости, 08.07.2024
Россия и Китай проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток"
Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин и вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 9 июля проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T05:33
2024-07-08T05:33
2024-07-08T05:33
юрий трутнев
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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин и вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 9 июля проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток" во Владивостоке, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР. "По договоренности сторон, пятое заседание российско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству "Северо-Восток - Дальний Восток" пройдет 9 июля во Владивостоке, Россия", - говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что Чжан Гоцин и Трутнев будут сопредседательствовать на заседании.
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юрий трутнев, китай, владивосток, россия
Юрий Трутнев, Китай, Владивосток, Россия
Россия и Китай проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток"
Россия и КНР 9 июля проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток"
ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин и вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 9 июля проведут заседание комиссии "Северо-Восток - Дальний Восток" во Владивостоке, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР.
"По договоренности сторон, пятое заседание российско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству "Северо-Восток - Дальний Восток" пройдет 9 июля во Владивостоке, Россия", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что Чжан Гоцин и Трутнев будут сопредседательствовать на заседании.