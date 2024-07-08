Позиции Китая и Венгрии по Украине совпадают, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: позиции Китая и Венгрии по достижению мира на Украине совпадают
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Позиции и направление усилий Китая и Венгрии в вопросе урегулирования украинского кризиса совпадают, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине.
"Основные позиции и направления усилий Китая и Венгрии (по урегулированию украинского кризиса – ред.) совпадают. Китай готов продолжать поддерживать взаимодействие с Венгрией и соответствующими сторонами", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира".
В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".