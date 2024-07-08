https://ria.ru/20240708/kitay-1958147888.html

Позиции Китая и Венгрии по Украине совпадают, заявил Си Цзиньпин

Позиции Китая и Венгрии по Украине совпадают, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.07.2024

Позиции Китая и Венгрии по Украине совпадают, заявил Си Цзиньпин

Позиции и направление усилий Китая и Венгрии в вопросе урегулирования украинского кризиса совпадают, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:00

2024-07-08T10:00

2024-07-08T10:00

си цзиньпин

виктор орбан

владимир путин

пекин

венгрия

китай

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ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Позиции и направление усилий Китая и Венгрии в вопросе урегулирования украинского кризиса совпадают, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. "Основные позиции и направления усилий Китая и Венгрии (по урегулированию украинского кризиса – ред.) совпадают. Китай готов продолжать поддерживать взаимодействие с Венгрией и соответствующими сторонами", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира". В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".

https://ria.ru/20240708/tszinpin-1958136723.html

https://ria.ru/20240707/zapad-1957980921.html

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венгрия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, виктор орбан, владимир путин, пекин, венгрия, китай, в мире