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Позиции Китая и Венгрии по Украине совпадают, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.07.2024
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10:00 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/kitay-1958147888.html
Позиции Китая и Венгрии по Украине совпадают, заявил Си Цзиньпин
Позиции Китая и Венгрии по Украине совпадают, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.07.2024
Позиции Китая и Венгрии по Украине совпадают, заявил Си Цзиньпин
Позиции и направление усилий Китая и Венгрии в вопросе урегулирования украинского кризиса совпадают, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:00
2024-07-08T10:00
си цзиньпин
виктор орбан
владимир путин
пекин
венгрия
китай
в мире
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ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Позиции и направление усилий Китая и Венгрии в вопросе урегулирования украинского кризиса совпадают, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. "Основные позиции и направления усилий Китая и Венгрии (по урегулированию украинского кризиса – ред.) совпадают. Китай готов продолжать поддерживать взаимодействие с Венгрией и соответствующими сторонами", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира". В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
https://ria.ru/20240708/tszinpin-1958136723.html
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си цзиньпин, виктор орбан, владимир путин, пекин, венгрия, китай, в мире
Си Цзиньпин, Виктор Орбан, Владимир Путин, Пекин, Венгрия, Китай, В мире
Позиции Китая и Венгрии по Украине совпадают, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: позиции Китая и Венгрии по достижению мира на Украине совпадают

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Позиции и направление усилий Китая и Венгрии в вопросе урегулирования украинского кризиса совпадают, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине.
"Основные позиции и направления усилий Китая и Венгрии (по урегулированию украинского кризиса – ред.) совпадают. Китай готов продолжать поддерживать взаимодействие с Венгрией и соответствующими сторонами", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Китай по-своему продвигает переговоры по Украине, заявил Си Цзиньпин
09:18
Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира".
В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
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Си ЦзиньпинВиктор ОрбанВладимир ПутинПекинВенгрияКитайВ мире
 
 
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